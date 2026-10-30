Latvijas sieviešu kērlinga izlase sasniedz vēsturisku Eiropas čempionāta pusfinālu
Latvijas sieviešu kērlinga izlase piektdien Čehijā izcīnīja trešo uzvaru četrās Eiropas čempionāta spēlēs un pirmoreiz iekļuva pusfinālā.
A grupas mačā Latvijas izlase ar skipu Evelīnu Baroni ar 8:6 pieveica Itāliju un nodrošināja vietu pusfinālā. Līdz šim augstākā vieta ir bijusi 2018. gadā Tallinā izcīnītā piektā vieta.
Itālija sāka ar pirmajos divos endos izcīnītiem diviem punktiem katrā - 4:0. Latvietes atbildēja ar diviem punktiem trešajā un četriem punktiem ceturtajā endā, izvirzoties vadībā ar 6:4, taču nākamajā endā itālietes rezultātu izlīdzināja. Sestajā endā Latvijas izlase ieguva divus punktus, septītais beidzās bez akmeņiem "mājā", bet astoto endu puses vienojās neaizvadīt.
Pasaules rangā Latvijas izlase ieņem 22. vietu, bet Itālijas valstsvienība atrodas astotajā vietā. Citos ceturtās kārtas A grupas mačos Čehija ar 6:3 uzvarēja Vāciju, bet Šveices izlase ar 7:3 pieveica Norvēģiju. A grupas līdere ar četrām uzvarām ir Šveice, trīs panākumi ir Latvijai, divi - Norvēģijai, bet pa vienai uzvarai ir Čehijai, Vācijai un Itālijai. Arī B grupā jau zināmas pusfinālistes. Zviedrija ir uzvarējusi četrās, bet Skotija - trīs spēlēs.
Jau ziņots, ka iepriekšējos turnīra mačos Latvijas izlase ar 3:5 piekāpās Vācijai (13.), ar 8:4 pārspēja Norvēģijas valstsvienību (10.) un ar 11:4 pārspēja Čehiju (14.). Pēdējā grupas spēlē Latvijas izlase piektdien, plkst. 19.30 pēc Latvijas laika spēlēs ar Šveici (1.), kas vietu pusfinālā jau ir nodrošinājusi. Eiropas čempionāta spēles ir skatāmas Pasaules Kērlinga federācijas (WC) "Curling Channel" platformā.
Sestdien notiks pusfināli, bet svētdien tiks noteikti medaļu ieguvēji. Ostravā sacenšas Eiropas 12 labākās sieviešu un 12 vīriešu komandas. Vīriešu turnīram Latvija nekvalificējās. Šogad čempionāta komandu skaits ir paplašināts no 10 līdz 12 vienībām. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē komandas ir sadalītas divās grupās. Komandas aizvada piecas apļa turnīra spēles, atšķirībā no ierastajiem 10 endiem spēlējot vien astoņus endus.
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Pēc apļa turnīra katras grupas divas labākās komandas iekļūst pusfinālā, kur A grupas uzvarētāja tiksies ar B grupas otro vietas īpašnieci, bet B grupas uzvarētāja - ar A grupas otrās vietas ieguvēju. Pusfināla uzvarētājas iekļūs finālā un cīnīsies par zelta medaļām, bet zaudētājas aizvadīs spēli par bronzas godalgām.
Šajā čempionātā kvalifikācija ir balstīta uz 2025. gada Eiropas čempionāta rezultātiem un WC rangu. Vietu sadalījums paredzēja vietas 2025. gada čempionāta A divīzijas labākajām astoņām komandām, B divīzijas divām labākajām komandām un divām augstāko vietu pasaules rangā ieņemošajām atlikušajām Eiropas federācijām, kas vēl nebija kvalificējušās. Čehija sieviešu konkurencē ir pārstāvēta ar mājinieku kvotu.
A grupā spēlē Čehija, Vācija, Itālija, Latvija, Norvēģija un Šveice, bet B grupā - Dānija, Igaunija, Lietuva, Skotija, Zviedrija un Turcija.
Barones vadītā komanda vietu Eiropas labāko komandu elitē nodrošināja pērn, kad izcīnīja zelta medaļas B divīzijas Eiropas čempionātā. Latvijas izlase šosezon līdz Eiropas čempionātam aizvadīja piecus sagatavošanās turnīrus. Rīgā notikušajos turnīros "Riga Open" un "Riga International Curling Challenge" tika izcīnīta attiecīgi otrā un pirmā vieta, "Oslo kausā" Norvēģijā - trešā vieta, "Tallinn Ladies Challenger" Tallinā - ceturtā vieta, bet 18. oktobrī Prāgā tika izcīnīta uzvara "WCT Prague Ladies International" turnīrā. Latvijas izlasē spēlē Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule, Daina Barone, Betija Gulbe, bet komandas treneris ir Deivids Remzijs.
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Eiropas čempionāts kērlingā beigsies 1. novembrī.