"Jautājumu daudz vairāk nekā atbilžu!" LHF komentē krievu atgriešanu hokeja turnīros
Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs komentējis Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu pielaist Krievijas hokeja izlases starptautiskajiem turnīriem.
Lielāku skaidrību, kā varētu tikt izpildīts Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums par Krievijas hokeja izlašu pielaišanu starptautiskajiem turnīriem, varētu viest nākamnedēļ gaidāmā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) padomes tikšanās, atklāja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
IIHF piektdien paziņoja, ka CAS tai liek nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros. Lēmums attiecas uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Kā skaidroja Pļāvējs, LHF šobrīd nav detalizētākās informācijas par to, ko piektdien paziņojusi IIHF."IIHF nākamnedēļ paredzēta padomes sēde. Jāgaida, ko lems IIHF, un kā viņi šo plānu gatavojas realizēt. Šobrīd jautājumu ir daudz vairāk nekā atbilžu. Mēs arī gaidām oficiālu IIHF lēmumu par nākamajiem soļiem, un tikai tad paši varēsim lemt, kā reaģēt uz to," teica Pļāvējs.
Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas Hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IIHF Disciplinārlietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liegtu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs. Jūlijā, vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IIHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru čempionātā, kā arī pasaules U-18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
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Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
IIHF piektdien paziņoja, ka nepiekrīt CAS lēmuma aspektam un uzstāj, ka tās pieņemtie lēmumi bija nepieciešami, lai aizsargātu visu dalībnieku drošību un nodrošinātu sacensību godīgumu. Lai gan IIHF respektē CAS pilnvaras un rīkosies saskaņā ar tās lēmumu, šis iznākums nemazina bažas, kas bija pamatā IIHF sākotnējam vērtējumam, teikts IIHF paziņojumā.
IIHF norāda, ka lēmumam ir arī būtiskas praktiskas sekas attiecībā uz sacensībām, kuru sagatavošana jau ir ļoti attīstītā stadijā. Izmaiņas dalībnieku sastāvā prasa plašu saskaņošanu ar attiecīgajām nacionālajām federācijām, organizatoriskajām komitejām un uzņemošajām pusēm, tas ietver sacensību formātu, kalendāru, ceļošanas un izmitināšanas plānu, kā arī drošības pasākumu pārskatīšanu. Federācija uzsver, ka CAS pieņemtajos lēmumos nav ņemti vērā praktiskie aspekti, kurus nav iespējams īstenot nekavējoties