Ar Andra Kulberga un Mārtiņa Seska dalību nedēļas nogalē norisināsies minirallijs "Latvija"
Šajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē norisināsies Latvijas autorallija sacensību 2026. gada sezonas noslēdzošās cīņas. Dalībnieki par kausiem un čempiontituliem sacentīsies rallija, rallijsprinta, vēsturisko auto rallija, minirallija, kā arī regularitātes rallija ieskaites klasēs. Paredzēts, ka trasē dosies arī premjerministrs Andris Kulbergs un rallija pilots Mārtiņš Sesks.
Nedēļas nogalē norisināsies arī Latvijas rallija veterānu sacensības, kas kopējam dalībnieku skaitam ļauj sasniegt iespaidīgus 204. Sacensībās startējot Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas autosportistu ekipāžām, skatītājiem paredzētie ātrumposmi divu dienu garumā norisināsies Biķernieku trasē, kurai šogad aprit 60 gadi.
Minirallijs “Latvija”
Vislielākais skaits pieteikumu saņemts minirallija sacensībām – jau otro gadu pēc kārtas sacensībās startēs kopumā 127 ekipāžas. 2026. gada sezonas finālposmā paredzēti divi ātrumposmi, kas katrs būs jāveic trīs reizes, un kuru maršruts vedīs faktiski pa visu Biķernieku trases teritoriju – autoapli, motoapli, rallijkrosa trasi un pat spīdveja stadionu. Tādējādi kopējā minirallija “Latvija” distance sasniegs 24,81 km. No 12 ieskaites klasēm, visplašāk pārstāvēta būs “2WD Rookie”, kuras dalībnieku sarakstā atrodamas 22 ekipāžas, tai skaitā sezonas līderi igaunis Jarmo Lige (“BMW Compact”) un latviešu piloti Kārlis Kārklis (“BMW”) un Tomass Vēveris (“BMW 320”). Tieši starp pirmajiem diviem arī izšķirsies, kurš sezonas noslēgumā izcīnīs augstākā kaluma godalgu.
Dalībnieku lokā arī FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) pilots Mārtiņš Sesks, kurš ātrumposmos būs redzams pilotējot “Can-Am Maverick R” bagiju. Biķernieku trases sniegtās iespējas paaugstināt savas sportiskās prasmes izvēlējušās arī Latvijas rallija čempionāta vadošās ekipāžās, kuras kā pirmās arī startēs minirallija “Latvija” ātrumposmos – #1 starta numurs poļu pilota Ārona Domžalas (“Škoda Fabia RS Rally2”) ekipāžai, #2 igauņu autosportista Karla Martina Volvera (“Škoda Fabia RS Rally2”) ekipāžai, bet ar #3 starta numuru ātrumposmos redzēsim pašmāju braucēja Mārtiņa Ķikusta (“Mitsubishi Lancer Evo VII”) ekipāžu. Uzreiz aiz vadošā trijnieka, trasē dosies Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs (“Mitsubishi Lancer Evo VI”), uz kura auto atradīsiet #8 starta numuru. Minirallijā “Latvija” startēs arī 2025. gada Latvijas čempions rallijā Ralfs Sirmacis (“Mitsubishi Evo”), kuram #62 starta numurs, bet ātrumposmos ekipāža dosies kā piecpadsmitā.
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Vēl vairāk, vien trijās ieskaites klasēs jau zināms sezonas uzvarētājs, kas nozīmē, ka “2WD Rookie, “4WD Rookie”, “1600”, “2000”, “2WD”, “4WD”, “4WD+”, “Juniori”, “Studenti”, kā arī “Komandu ieskaitē” starts Biķernieku trasē nebūs formāla pabraukāšanās, bet gan izšķirīga cīņa par punktiem un vietu 2026. gada sezonas kopvērtējumā.
Minirallija “Latvija” starts paredzēts sestdien, 31. oktobrī, plkst. 09.30, un visi ātrumposmi notiks Rīgā, Biķernieku trasē.
Regularitātes rallijs “Latvija Rudens”
Tāpat sestdien, 31. oktobrī, dienas otrajā daļā, norisināsies regularitātes rallija sacensības, kurās šogad var piedalīties ar automašīnām, kas aprīkotas gan ar iekšdedzes dzinējiem, gan elektromotoriem. Kopumā sacensībām pieteikušās 11 ekipāžas, tostarp arī FIA ekorallija pasaules kausa pilots Krišjānis Caune (#181 starta numurs, “Hyundai Kona”), kura vadītā ekipāža 2026. gada pasaules kausu noslēdza 10. vietā. Regularitātes rallija nākamie augstākie starta numuri piešķirti Elmāra Tikuma (#182, “Cupra Born”) un Kārļa Miķelsona (#183, “Mada RX-7”) ekipāžām. Tikmēr starptautisku noskaņu sacensībām piešķirs lietuviešu braucēja Kristijona Pelaina (#187, “Austin Mini”) ekipāža. Dalībnieku lokā arī satiksmes organizācijas eksperts Pauls Timrots (#185, “Porsche 944”), kura stūrmaņa pienākumus pildīs Latvijas Youngtimer kustības organizators Valts Ceplevičs.
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Regularitātes rallija “Latvija Rudens” starts paredzēts sestdien, 31. oktobrī, plkst. 16:30.
Rallijsprints “Latvija”
Kopumā 57 ekipāžas sacentīsies par uzvaru rallijsprintā “Latvija”, kas vienlaicīgi apvienos vairākas ieskaites un klases. Arī sportiski augstākajā līmenī – Latvijas rallija čempionātā – intriga saglabājusies līdz pat pēdējām sacensībām. Čempionu noskaidrošanu, kas iesākās ziemā un turpinājās gada siltajā laikā, visās trīs ieskaites klasēs noslēdzot zelta rudens periodā, šajā nedēļas nogalē norisinoties izšķirošajiem ātrumposmiem. Tā par Latvijas čempiontitulu absolūtā kopvērtējuma ieskaites klasē LRČ 1 cīnās poļa Ārona Domžalas (132,2 punkti, “Škoda Fabia RS Rally2”) un igauņa Karla Martina Volvera (109 punkti, “Škoda Fabia Rally2”) ekipāžas. Priekšpiedziņas automašīnu ieskaites klasē LRČ 4 par čempiontitulu cīnās trīs ekipāžas – igaunis Lukas Leivats (100,2 punkti, “Ford Fiesta Rally4”), kā arī divas Lietuvu pārstāvošas ekipāžas – Bruno Urmo Grics (92 punkti, “Opel Corsa Rally4”) un Marius Dainis (73 punkti, “Volkswagen Polo Tepē R”). Savukārt aizmugures piedziņas automašīnu klasē LRČ 6 čempiontitulu iespējams izcīnīt pat piecām latviešu autosportistu ekipāžām – dalītā līderpozīcijā šobrīd Viesturs Tilgass (95 punkti, “BMW 120”) un Dans Leščs (95 punkti, “BMW 325”), kuriem seko Aivis Garais (77,2 punkti, “BMW 328”), Kārlis Dzenītis (73,9 punkti, “BMW 320”) un Kristers Cimdiņš (65 punkti, “VAZ 2107”).
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Lai gan augstākā kaluma godalgas jau sadalītas, par sezonas kopvērtējuma punktiem sacentīsies arī Latvijas rallijsprinta kausa un Latvijas vēsturisko automašīnu rallija kausa dalībnieki. Tāpat rallijsprints “Latvija” būs noslēdzošais posms šogad uzsāktajā jauno braucēju attīstības programmā Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge – arī šeit U25 klasē uzvarētājs jau zināms, un mums vēl atliek noskaidrot uzvarētāju U18 klasē, kur igauni Martenu Meindorfu (109 punkti, “Ford Fiesta Rally4”) centīsies apsteigt latvietis Mārtiņš Dreibe (88 punkti, “Renault Clio”).
Starp rallijsprinta “Latvija” dalībniekiem arī plašs pulks ar bagijiem – kopumā 9 ekipāžas, kas visas startēs ar Can-Am Maverick SSV bagijiem, sacenšoties par īpašu SRT kausu.
Starptautisku noskaņu rallijsprintam “Latvija” arī šogad nodrošinās sacensību iekļaušana Igaunijas rallijsprinta kausa kalendārā – arī šī kausa izcīņas 2026. gada sezona noslēgsies tieši Biķernieku trasē, kur dalībniekiem svētdien, 1. novembrī, būs paredzēti pieci asfalta seguma pārbaudījumi.
Rallijsprinta “Latvija” sacensību programma paredzēta divu dienu garumā. Sacensību starts sestdien, 31. oktobrī, paredzēts plkst. 18:50, pēc kura sekos arī pirmie divi pārbaudījumi diennakts tumšajā laikā – 20,00 km garais grunts seguma ātrumposms, kas dalībniekiem būs jāveic divas reizes. Ne mazāk piepildīta būs svētdiena, 1. novembris, kad paredzēti pieci asfalta seguma ātrumposmi Biķernieku trasē, dienai sākoties plkst. 10:50.