Sporta arbitrāžas tiesa lemj par labu krieviem, liekot atgriezt agresorus starptautiskajā hokejā
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) paziņojusi, ka Sporta arbitrāžas tiesa lēmusi par labu Krievijai tās iesniegtajā apelācijā par diskvalifikācijas saglabāšanu izlasēm no starptautiskajiem turnīriem.
"Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) pauž vilšanos par Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu, kas ļauj Krievijas Hokeja federācijai pieteikt Krievijas komandu visos IIHF čempionātos ar tūlītēju spēkā stāšanās brīdi. IIHF nepiekrīt šai sprieduma daļai un uzstāj, ka tās pieņemtie lēmumi bija nepieciešami, lai aizsargātu visu dalībnieku drošību un nodrošinātu sacensību godīgumu. Lai gan IIHF respektē CAS pilnvaras un rīkosies saskaņā ar tās lēmumu, šāds iznākums nemazina bažas, kas bija pamatā IIHF iepriekšējiem lēmumiem."
"Šim lēmumam ir arī būtiskas praktiskas sekas attiecībā uz sacensībām, kuru sagatavošana jau ir ļoti attīstītā stadijā. Izmaiņas dalībnieku sastāvā prasa plašu saskaņošanu ar attiecīgajām nacionālajām federācijām, organizatoriskajām komitejām un uzņemošajām pusēm; tas ietver sacensību formātu, kalendāru, ceļošanas un izmitināšanas plānu, kā arī drošības pasākumu pārskatīšanu. CAS pieņemtajos lēmumos nav ņemti vērā praktiskie aspekti, kurus nav iespējams īstenot nekavējoties," teikts IIHF paziņojumā.
Līdz ar CAS lēmumu Krievijas hokeja izlasēm ir tiesības piedalīties 2027. gada pasaules čempionātā, 2027. gada junioru pasaules čempionātā, 2027. gada sieviešu pasaules čempionātā, kā arī U-18 vīriešu un sieviešu pasaules čempionātos. Līdz ar CAS lēmumu IIHF iepriekš paturētā spēkā Krievijas diskvalifikācija no tās rīkotajiem turnīriem ir atzīta par spēkā neesošu. "IIHF steidzami izvērtēs soļus un laiku, kas nepieciešams lēmuma īstenošanai, kā arī risinās ar to saistītās praktiskās sekas. Šajā procesā galvenā uzmanība tiks pievērsta visu dalībnieku drošībai un katra čempionāta godīgai norisei."
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Krievija no IIHF turnīriem tika diskvalificēta pēc valsts pilna mēroga invāzijas sākuma 2022. gada februārī. Krievi nav piedalījušies pasaules čempionātos kopš 2021. gada. "CAS atcēla visas piecas IIHF Padomes rezolūcijas un lika atļaut Krievijas komandām piedalīties IIHF sacensībās, uz kurām attiecas šīs rezolūcijas. Tādējādi CAS atzina Krievijas Hokeja federācijas prasības galvenajos punktos par pamatotām un atcēla IIHF lēmumus, kas liedza Krievijas komandām piedalīties starptautiskās sacensībās," priecīgs par lēmumu bija Krievijas Sporta ministrs Mihails Degtjarevs.
Ar Sporta arbitrāžas tiesas palīdzību Krievija jau kopš 2025. gada nogales atgriezusies vairākos ziemas sporta veidos. Hokejs kļuvis par nākamo, kas tieši šādā veidā nodrošina atgriešanos starptautiskajā vidē. Iepriekš citu sporta veidu federāciju lēmumus ietekmēja Starptautiskās Olimpiskās komitejas izšķiršanās ļaut krieviem un baltkrieviem startēt zem savu valstu karogiem. Jāatgādina, ka joprojām Ukrainā notiek krievu izraisīta karadarbība.
Tāpat jāatgādina, ka Latvijas Sporta likums aizliedz Latvijas sporta komandām spēkoties pret krievu un baltkrievu izlasēm. Tas nozīmē, ka, ja 2027. gada pasaules čempionātā Latvijai būs jāspēkojas pret Krieviju, tad visdrīzāk likuma dēļ latvieši maču neaizvadīs. Gadījumā, ja to darīs, tad hokeja federācija var zaudēt valsts finansējumu.
2027. gada pasaules čempionāts hokejā no nākamā gada 13. līdz 30. maijam notiks Vācijā. Latvijas hokejisti spēkosies vienā grupā pret Šveici, Somiju, Zviedriju, Vāciju, Austriju, Slovēniju un Ukrainu, kamēr otru grupu veidos Kanāda, ASV, Čehija, Slovākija, Dānija, Norvēģija, Kazahstāna un Ungārija. Nav zināms konkrēti, kuru valsti, ja jāpiedalās, aizstātu Krievija, taču, iespējams, tā būtu karā plosītā Ukraina, kas IIHF rangā ir viszemāk no dalībniecēm un kas pirms gada vēsturiski atgriezās spēcīgāko divīzijā.