Latvijā dzimušais Edgars Vengis debitēs Lielbritānijas hokeja izlasē
Lielbritānijas hokeja izlase paziņojusi sastāvu Eiropas Nāciju kausa spēlēm novembrī. Tajā pirmo reizi iekļauts hokejists ar latviešu saknēm.
2008. gadā Ogrē dzimušais centra uzbrucējs Edgars Vengis novembrī debitēs Lielbritānijas izlasē, tādējādi kļūstot par pirmo latviešu izcelsmes hokejistu, kas to paveicis.
Vengis izraudzīts sastāvā Eiropas Nāciju kausa turnīra spēlēm no 5. līdz 7. novembrim, kad Lielbritānija spēkosies pret Poliju, Itāliju un Ukrainu. Vengis Lielbritānijas dažādos klubos spēlē jau kopš 2019./2020. gada sezonas. Kopš 2021./2022. gada sezonas viņš atrodas Līdsas "Knights" sistēmā. Pagājušajā sezonā viņš debitēja NIHL līgā, kas ir pēc spēka otrā spēcīgākā hokeja līga Lielbritānijā aiz EIHL. Līdsas klubā viņš 49 spēlēs iekrāja 22 rezultativitātes punktus, bet šo gadu sācis ar četriem punktiem 13 spēlēs.
Iepriekš Vengis spēlējis Lielbritānijas U-18 un U-20 izlasēs pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīros. 2026. gadā U-18 čempionātā viņam piecās spēlēs divi punkti, bet U-20 čempionātā viens rezultativitātes punkts.
Kā galvenais treneris Pīts Rasels, tad uz turnīru Lielbritānija dosies ar jauno talantu kalvi - septiņi spēlētāji būs zem 20 gadu vecuma. "Dot iespējas mūsu jaunajiem hokejistiem ir svarīgi no nākotnes attīstības viedokļa. Tā ir fantastiska iespēja iesaistīt viņus lielās izlases darbā." Sajūsmu par savu izvēlēšanu neslēpa Vengis. "Esmu pagodināts saņemt šo iespēju pārstāvēt Lielbritāniju Eiropas Nāciju kausā un attīstīt savu spēli kopā ar lieliskiem komandas biedriem un treneriem."
Latvijas hokeja izlase nākamnedēļ spēkosies "Deutschland Cup". Bijušas diskusijas par NHL hokejista ar latviešu izcelsmi Koula Knubles potenciālo spēlēšanu izlasē, taču IIHF noteikumi paredz, ka, lai to darītu, viņam divus gadus būtu jāspēlē Latvijā. Vengis Lielbritānijā spēlē jau ilgāku laiku.