Konflikts kopš vasaras. Detroitas "Red Wings" ilggadējā zvaigzne pamet klubu un tiek diskvalificēts
Vēloties tikt aizmainītam, 29. oktobrī Detroitas "Red Wings" pametis pēdējo gadu seja un kapteinis Dilans Larkins. Viņš ar kluba vadību konfliktē jau kopš šīs vasaras.
Detroitas "Red Wings" ilggadējais līderis Dilans Larkins paziņojis klubam, ka tajā vairs neplāno spēlēt. Pušu strīds ilgst jau kopš starpsezonas, kurā Larkins konfliktēja ar bijušo ģenerālmenedžeri Stīvu Aizermanu. Viņš jau tad pieprasīja aizmainīšanu, taču Aizermanu atlaida, turklāt viņa aizvietotājs joprojām nav atrasts.
Larkins ieradās pirmssezonas treniņnometnē, un pauda, ka jebkurām kluba darbībām ir sekas. Ar to viņš domāja lēmumu atņemt viņam kapteiņa statusu. Detroitas kluba fani Larkinu izsvilpa pirmajā mājas spēlē, kā arī viņa atgriešanas mačā no ķermeņa lejasdaļas savainojuma. Desmit spēlēs viņš iekrāja sešus punktus un paziņojis, ka komandā vairs nespēlēs.
Dylan Larkin could forfeit over $41K per day if the Red Wings suspend him and he isn't traded 😳 Detroit's ex-captain believes there have been trades discussed and nearly completed with teams on his trade list, per @DarrenDreger https://t.co/UF1M9cMdXA— TSN (@TSN_Sports) October 29, 2026
"Dilanam apnika šī situācija. Ticam, ka viņš bijis ļoti profesionāls un pacietīgs šajā situācijā," teica viņa aģents Pets Brisons. Ceturtdien viņš pameta "Red Wings", kas viņu diskvalificēja bez algas saņemšanas. Sezonā Larkins pelna 8,7 miljonus dolāru, bet viņa līgums spēkā ir uz vēl piecām sezonām.
Pats hokejists vēlas nonākt klubā, kas cīnītos par Stenlija kausu. Kopā ar "Red Wings" viņš izslēgšanas spēlēs aizvadījis tikai piecus mačus tālajā 2015./2016. gada sezonā, kas bija viņa debijas gads līgā. Nākamajos desmit gados klubs nav iekļuvis Stenlija kausa "play-off". Mediji starp pretendentēm norāda arī latviešu pārstāvētos klubus kā Floridas "Panthers" un Tampabejas "Lightning", kuras pagaidām gan netiek uzskatītas par reālām iespējām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ģenerālmenedžera vietas izpildītājs Šavns Horkofs pauda, ka pašlaik aizmainīt Larkinu būs sarežģīti, jo viņš iesniedzis sarakstu ar klubiem, turklāt viņa līgumā ir punkts par veto tiesībām - tas nozīmē, ka "Red Wings" nevar viņu aizmainīt uz jebkuru klubu līgā.
So, to recap the Larkin situation, this year he has: - Said he wants to be a Red Wing for life - Missed the playoffs again (scored one even strength goal after the Olympics btw) - Demanded a trade (but only to the top 3 US contenders) - Lost the captaincy - Begrudgingly showed up to camp (but wouldn't *really* answer any questions & got "injured) - Decided to play & said his focus was on winning games - Expanded his trade list (to the top 10 US contenders) - Publicly quit on his team for a second time Missing anything? Seems like a really easy guy to root for— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) October 29, 2026
"Ar komandām, kas ir Dilana sarakstā, būs grūti ko šobrīd izveidot. Šāda maiņa kopumā ir liels izaicinājums - jāaizmaina liels līgums, kāds ir Dilanam, un pretī jāsaņem pareizie spēlētāji vai resursi. Cik ilgi prasīs vienoties par darījumu, nevaru pateikt. Esmu gatavs gaidīt, lai pretī saņemtu to, kas "Red Wings" apmierinātu." Funkcionārs pauda, ka vēlas pretī hokejistus, kuri uzreiz ir gatavi vienībai dot rezultātu.
Ģenerālmenedžera vietas izpildītājs atklāja, ka vēlējies panākt Larkina domu maiņu, taču viņam nav izdevies to īstenot. "Dilans vairs nevēlas būt daļa no mums, kas ir pietiekami skaidrs signāls." Sešus gadus Larkins bija kluba kapteinis, un karjeras laikā iekrājis 649 punktus, tādējādi esot desmitais visu laiku rezultatīvākais Detroitas hokejists.