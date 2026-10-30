VIDEO: Šilovs atvaira 30 metienus, bet "Penguins" pēdējā sekundē izlaiž uzvaru no rokām
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien NHL spēlē atvairīja 30 pretinieku metienus, tomēr viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" savā laukumā pagarinājumā ar 3:4 piekāpās Jūtas "Mammoth". Pitsburgas komanda bija tikai sekundes attālumā no uzvaras, taču pretinieki pēdējā brīdī panāca neizšķirtu.
Spēles sākumā Jūtas "Mammoth" vadībā ar 2:0 izvirzīja Logans Kūlijs, kurš pirmajā trešdaļā divreiz pārspēja Šilovu. Otrajā periodā Eriks Kārlsons vienus vārtus atguva, bet trešajā trešdaļā Rikards Rakels mazākumā panāca neizšķirtu 2:2.
Dramatiski notikumi risinājās pamatlaika izskaņā. Kad līdz spēles beigām bija atlikušas aptuveni 25 sekundes, Bens Kindels izvirzīja "Penguins" vadībā ar 3:2. Taču nepilnu sekundi pirms spēles beigām Kūlijs guva savus trešos vārtus un panāca neizšķirtu. Pagarinājumā uzvaru Jūtas "Mammoth" nodrošināja Mihails Sergačovs.
Šilovs kopumā atvairīja 30 no 34 metieniem jeb 88,2% pretinieku raidījumu. Īpaša šī spēle bija Kūlijam, kurš uzaudzis Pitsburgā un bērnībā piedalījies Sidnija Krosbija jauno hokejistu programmā. Šoreiz viņš pret dzimtās pilsētas komandu izcēlās ar trim vārtiem.
"Penguins" ar 12 punktiem 13 spēlēs ieņem 14. vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli Pitsburgas komanda aizvadīs sestdien izbraukumā pret Monreālas "Canadiens".