Vilmanis gandarīts par iespēju spēlēt "Panthers" otrajā uzbrucēju virknējumā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis novērtē iespēju spēlēt Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" otrajā uzbrucēju virknējumā, atklāja hokejists.
22 gadus vecais Vilmanis, kurš NHL aizvada pirmo pilno sezonu, pagājušajā nedēļā tika paaugstināts uz otro maiņu, kur viņa partneri ir Kārters Verhēge un Sems Reinhārts.
"Tā ir milzīga iespēja - spēlēt vienā virknējumā ar tādiem hokejistiem. Cenšos palīdzēt, cik varu, lai viņiem nogādātu ripu. Cerams, ka arī pašam būs iespējas gūt vārtus," sarunā ar ASV žurnālistiem atzina Vilmanis.
Šosezon aizvadītas 13 spēles, bet Vilmanis vienu no tām vēroja no tribīnēm, jo tika atstāts ārpus sastāva.
"Esmu vēl jauns un ceru, ka priekšā ir ilga karjera. Vienā mačā man bija iespēja redzēt spēli no tribīnēm, kas ļāva iegūt informāciju no citādākā skatpunkta. Kā treneris teica, reizēm mēdz būt situācijas, kad uz ledus var šķist, ka vairs nekur nav vietas, taču no augšas viss izskatās daudz citādāk. To uztvēru kā iespēju iegūt jaunu informāciju un skatīties no citas perspektīvas," skaidroja Vilmanis.
Šīs sezonas ievadā Vilmanis 12 mačos guvis vienus vārtus, atdevis vienu rezultatīvu piespēli un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -2.
"Panthers" ar 16 punktiem 13 mačos ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.