WNBA tikai otro sezonu spēlējošā "Valkyries" palaida garām iespēju sestajā finālsērijas spēlē kļūt par WNBA čempioni.
Basketbols
Šodien 21:29
"Dream" pieveic WNBA sensāciju "Valkyries": finālsērijā būs izšķirošā spēle
Atlantas "Dream" vienība ceturtdien savā laukumā svinēja uzvaru pār Goldensteitas "Valkyries" Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijas mačā un izlīdzināja rezultātu sērijā, panākot izšķirošo spēli.
"Dream" tikai otro sezonu līgā spēlējošo "Valkyries" uzvarēja ar 80:69 (32:15, 14:11, 17:21, 17:22), sērijā līdz četriem panākumiem izlīdzinot rezultātu - 3-3.
Atlantas vienībā 23 punktus un sešas atlekušās bumbas sakrāja Ališa Greja, 21 punktu guva Raina Hovarde, bet Endžela Rīza sakrāja 15 punktus, 14 atlekušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas.
Viešņu rindās 26 punktus guva Gabija Viljamsa, bet 15 punktus - Tifanija Heiza.
Sērijas septītais mačs sestdien notiks "Valkyries" mājvietā Sanfrancisko.
Pērn par WNBA čempionvienību kļuva Lasvegasas "Aces", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica latvietes Kitijas Laksas pārstāvēto Fīniksas "Mercury".