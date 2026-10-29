"TTT Rīga" izgāž pēdējo ceturtdaļu un FIBA Eirokausa mačā zaudē trīskārtējai Itālijas čempionei "Umana Reyer"
Latvijas čempione basketbolā "TTT Rīga" ceturtdien savā laukumā FIBA Eirokausa otrajā mačā zaudēja Venēcijas "Umana Reyer" no Itālijas.
F grupas spēlē "TTT Rīga" piekāpās ar 72:91 (15:22, 14:35, 34:10, 9:24).
Mājinieču rindās 17 punktus, astoņas atlekušās bumbas un trīs pārķertas bumbas sakrāja Obrija Grifina, 12 punktus un piecas atlekušās bumbas - Robina Bentone, 11 punktus, sešas atlekušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles - Ieva Pulvere, bet desmit punktus, sešas atlekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Enija Ķīvīte.
Itālijas kluba labā 22 punktus un deviņas atlekušās bumbas sakrāja Alisa Astbija, 19 punktus un piecas atlekušās bumbas - Marīna Vitla, 13 punktus guva Ivana Dojkiča, bet pa desmit punktiem guva Adrijana Cvitkoviča un Lorela Kubaja, kuras kontā arī 10 atlekušās bumbas. Savukārt četrus punktus guvušās Matilde Villa un Frančeska Pasa pievienoja arī attiecīgi deviņas un septiņas rezultatīvas piespēles.
"Umana Reyer" ar septiņiem punktiem četrās spēlēs ir grupas līdere, bet "TTT Rīga" ar trim punktiem divās spēlēs ir otrā.
Spēli pēc Matilde Villas divpunktu metiena viešņas sāka ar 6:0 izrāvienu. Pēc četriem Robinas Bentones gūtajiem punktiem "TTT Rīga" panāca 8:8, bet pēc Enijas Ķīvītes tālmetiena vienīgo reizi spēlē izvirzījās vadībā - 11:10. Viešņas atbildēja ar vēl vienu sešu punktu izrāvienu, pēc Lorelas Kubajas tālmetiena izvirzoties vadībā ar 16:11 un tuvāk par triju punktu deficītu mājinieces nepielaižot.
Pārsvaru Itālijas klubs palielināja pirmā puslaika beigās, vispirms pēc astoņu punktu izrāviena un diviem precīziem Kubajas soda metieniem panākot 32:20, bet pēc tam turpinot palielināt pārsvaru. 20 punktu pārsvaru viešņas sasniedza 17. minūtē pēc Marīnas Vitlas divpunktu metiena - 45:24. Lielāko pārsvaru viešņas sasniedza puslaika nogalē, pēc Andrijanas Cvitkovičas tālmetiena panākot 57:29.
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Trešajā ceturtdaļā rīdzinieces gandrīz atspēlējās, ceturtdaļu uzvarot ar 34:10. Atspēlēšanos ar precīzu tālmetienu sāka Laura Grinmane, bet punktus guva septiņas laukumā nākušās spēlētājas, ceturtdaļu ar precīzu divpunktu metienu noslēdza Bentone - 63:67.
Pēdējās ceturtdaļas sākumā pēc Karlīnes Pilāberes trīspunktu gājiena "TTT Rīga" tika līdz 66:69, taču pēc tam Itālijas klubs atkal sāka palielināt pārsvaru un pēc 73:68 veica 16 punktu izrāvienu, pēc Cvitkovičas divpunktu metiena panākot 89:68. Viešņu izrāvienu ar diviem gūtiem punktiem pārtrauca Ķīvīte - 70:89.
"TTT Rīga" turnīru sāka ar 84:62 uzvaru viesos pār Rumānijas vienību Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet viena no kausa favorītēm "Umana Reyer" pirms ceturtdienas cīņas bija aizvadījusi jau trīs mačus, svinot divas uzvaras. Pirmajā spēlē Venēcijas komanda savā laukumā ar 111:47 sagrāva "Universitatea Cluj", otrajā mačā ar 79:64 izbraukumā pārspēja FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētāju Ramlas "Elitzur" no Izraēlas, bet trešajā spēlē piekāpās "Elitzur" mājās (64:67).
Latvijas čempionvienība arī nākamo turnīra spēli aizvadīs savā laukumā, pirmdien plkst. 19, tiekoties ar "Elitzur".
Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Pa divām labākajām katras grupas vienībām, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās komandas iekļūs "play-off" turnīrā.
"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlē ceturto sezonu pēc kārtas. Pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
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Uzvaru 2025./2026. gada sezonā svinēja Turcijas vienība "Mersin", kas finālā divu spēļu summā ar 160:157 pieveica Grieķijas komandu Vironas "Athinaikos".