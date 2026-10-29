Minūšu laikā var nopelnīt pusmiljonu! "Netflix" šautriņu mešanas izaicinājumā jāizdara tikai "sīkums"
Piektdienas vakarā Mančestrā notiks neparastas šautriņu mešanas sacensības, kurās izraudzītajiem amatieru spēlētājiem ir unikāla iespēja nopelnīt 501 000 mārciņas (599 440 eiro). Atliek tikai izpildīt nosacījumu — pieveikt pasaules čempionu Lūku Litleru.
Mančestrā notiekošais šovs “Pieveic Lūku Litleru” (Beat Luke Littler) būs skatāms “Netflix” tiešraidē 30. oktobrī plkst. 21.00 pēc Latvijas laika. Savu meistarību demonstrēs 24 dalībnieki vecumā no 14 līdz 57 gadiem.
“Netflix” vēsta, ka dalībnieku vidū ir skolēni, atkritumu savācējs, restorāna vadītājs, bijušais Lielbritānijas armijas kapteinis un austrāliešu žokejs, kurš piedalījies vairāk nekā 7500 zirgu skriešanās sacīkstēs. Sākotnēji 24 dalībnieki sacentīsies par 20 vietām nākamajā kārtā. Pēc tam viņi tiks sadalīti grupās, un izlozes kārtībā tiks noteikts, kurš stāsies pretī Litleram. Sacensības noslēgsies brīdī, kad kādam izdosies Litleru pieveikt.
Kļūdu labošanai nebūs laika — pretendentiem pret Litleru tiks piedāvāta tikai viena spēle. Tas, ka Litlera pretinieki būs amatieri, nebūt nenozīmē, ka nav iespējama sensācija: dalībnieku skaitā ir divkārtējais pasaules jauniešu čempions, 15 gadus vecais Mičels Lorijs, kurš jau ir pārspējis Litlera rekordu kā visjaunākais Pasaules šautriņu mešanas federācijas (WDF) pasaules čempions.
“Visi domā, ka var mani uzvarēt,” saka 19 gadus vecais Litlers. “Tagad viņiem būs iespēja to pierādīt.” “Domāju, ka tas būs lielisks vakars, un es patiešām ar nepacietību gaidu tā sākumu,” viņš piebilda. “Uz spēles ir pusmiljons mārciņu, tāpēc es nevienam nedošu nekādas atlaides. Es gribēšu uzvarēt ikvienu, kurš stāsies man pretī. Iespējams, pirmajos legos būs neliels satraukums, taču, tiklīdz ieskriešos, nedomāju, ka kāds spēs mani apturēt.”
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Ar iesauku “The Nuke” pazīstamais Litlers ir šautriņu mešanas brīnumbērns, kurš 17 gadu vecumā kļuva par jaunāko pasaules čempionu šī sporta veida vēsturē, šo panākumu atkārtojot arī nākamajā gadā. Līdz šim Litlers izcīnījis 28 PDC titulus, tostarp 13 uzvaras nozīmīgos individuālajos turnīros. Viņš divreiz atzīts par PDC gada labāko spēlētāju, bet nesen iekļauts žurnāla “Time” 2026. gada 100 ietekmīgāko sporta cilvēku sarakstā. 11. decembrī viņš sāks sava čempiona titula aizstāvēšanu.
Visi 24 dalībnieki tika izraudzīti publiskajās atlasēs Londonā un Mančestrā, un vērtētāju skaitā bija šautriņu mešanas leģenda Fils Teilors, kura 16 pasaules čempiontitulu rekordu diez vai kādam izdosies pārspēt. Pēdējo titulu viņš izcīnīja 2013. gadā 53 gadu vecumā, bet karjeru noslēdza 2018. gadā, zaudējot pasaules čempionāta finālā.