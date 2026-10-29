Eksprezidents Vējonis no Saeimas turpinās vadīt Latvijas Basketbola savienību, nemainīsies arī Paralimpiskās komitejas vadītāja
Stājoties Saeimas deputātu amatos, Raimonds Vējonis un Liene Apine turpinās vadīt attiecīgi Latvijas Basketbola savienību un Latvijas Paralimpisko komiteju, apstiprināja parlamentā no "Apvienotā saraksta" ievēlētie politiķi.
Vējonis un Apine apstiprināja, ka likums viņiem neaizliedz vienlaikus vadīt sporta federācijas un būt Saeimas deputātiem. Apine arī norādīja, ka šajā jautājumā konsultējusies arī ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.
Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. pantā teikts, ka Saeimas deputāts var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, sociālajā uzņēmumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā.
No 2015. līdz 2019. gadam bijušais Valsts prezidents Vējonis Latvijas Basketbola savienību vada kopš 2020. gada janvāra, bet Apine Latvijas Paralimpisko komiteju - kopš šī gada augusta. Kopš 2025. gada Latvijas Šaušanas federāciju vada cits "Apvienotā saraksta" politiķis Raimonds Bergmanis, kurš arī pārvēlēts nākamajā Saeimā.
Jaunievēlētā Saeima darbu sāks nākamnedēļ.