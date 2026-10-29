Latvijas izlases treneris Paolo Nikolato atvainojas par "futbols aizmirsis šo valsti" izteikumiem
Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato sociālajā tīklā "Instagram" atvainojos par saviem izteikumiem intervijā žurnālam "Sporta Avīze".
"Mans pirmais iespaids bija, ka futbols ir aizmirsis šo valsti!" ar smaidu saka Paolo Nikolato. "Mēs taču esam Eiropā, un neesmu drošs, vai Eiropā ir vēl citas valstis ar tādu attieksmi pret futbolu kā Latvijā. Es cenšos saprast šejienes attieksmi pret futbolu. Sākotnēji tas bija nedaudz sarežģīti, bet šobrīd sāku saprast, kāpēc viss ir tā. Vēlos izveidot komandu, kas cilvēkiem palīdzēs radīt kaisli pret futbolu un iemīlēt izlasi."
Šādu citātu intervijā "Sporta Avīzei" sniedza Latvijas futbola izlases treneris Paolo Nikolato, kurš oktobra beigās, diezgan ilgu laiku pēc intervijas sniegšanas, publiski atvainojies. "Vēlos atvainoties par izteikumiem nesenajā intervijā. To domāju kā joku, taču tiku pārprasts. Patiesi ļoti atvainojos, nevēlējos nevienu aizskart. Apzinos, ka, vārdus izraujot no konteksta, teiktais var šķist nepieklājīgs un necienīgs, ko nožēloju."
Nikolato savā IG kontā atvainojies par intervijā pausto, ka "futbols aizmirsis šo valsti". Skaidro, ka tas bijis vairāk kā joks un ir pārprasts, ieskaitot limitēto angļu valodas zināšanu dēļ. Pauž mīlestību pret Latviju. P.S. Trenera kungs, mums vajag labākus rezultātus. 😐 https://t.co/qQZtkejate— LV_futbols (@LV_futbols) October 28, 2026
"Es mīlu Latviju. Ar cilvēkiem, kuri strādā man līdzās, ieguldām milzu pūles, lai sasniegtu labāku nākotni. Ņemot vērā manas limitētās angļu valodas zināšanas, man bija jābūt uzmanīgam ar vārdu lietojumu. Vēlos uzsvērt, cik ļoti respektēju Latvijas futbolu, tā fanus un visus iesaistītos. Ceru, ka piedosiet," teikts Nikolato paziņojumā. Viņa "Instagram" konts ir privāts, līdz ar to ne visi publiski piekļūst šim tekstam, taču to pārpublicēja Latvijas Futbola federācija.
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Paolo Nikolato par Latvijas futbola izlases galveno treneri tika iecelts 2024. gadā. 28 spēlēs viņa bilance nav no labākajām - tikai piecas uzvaras, deviņi neizšķirti un 14 zaudējumi. UEFA Nāciju līgas C līgā Latvijas futbolisti pirmajās četrās spēlēs tika tikai pie viena punkta ar neizšķirta pret Kipru palīdzību. Novembrī gaidāmas pēdējās divas spēles pret Armēniju un Melnkalni.