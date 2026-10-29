"Patrieciet viņu no kluba!" Latvijas hokeja leģenda Tambijevs Krievijā iekuļas skandālā
Ne pārāk labās trenera pozīcijās Krievijā Maskavas "Dinamo" klubā atrodas Leonīds Tambijevs, kuram dārgi maksājusi vēršanās pret vienu no līderiem.
Bijušais Latvijas izlases hokejists Leonīds Tambijevs, kurš pēc karjeras beigām pievērsās trenēšanai, jau ilgāku laiku strādā agresorvalstī Krievijā. Starpsezonā viņu iecēla par Maskavas "Dinamo" galveno treneri.
Pēdējās dienās ar viņa iesaisti klubā izvērties konflikts, kā rezultātā notikušas izmaiņas treneru personālā, bet kluba fani parādījuši savu nostāju pret Tambijevu. Situācija saistīta ar kanādiešu centra uzbrucēju Džordanu Vīlu, kurš karjeras laikā spēlējis arī NHL - Losandželosas "Kings", Filadelfijas "Flyers", Arizonas "Coyotes" un Montreālas "Canadiens".
"Dinamo" Vīls pārstāv jau piekto sezonu, turklāt ir kapteiņa asistents un viens no kluba līderiem (pagājušajā sezonā 55 punkti, šajā pagaidām desmit). Tomēr pirms pāris dienām viņš bija spiests pamest klubu, jo nopietnas veselības problēmas parādījās hokejista piecus gadus vecajam bērnam. Kamēr kluba vadībā ar izpratni izturējās pret Vīla lēmumu, citādākās domās bija Tambijevs. Viņš uzskatīja, ka, ja Vīls pamet kluba bāzi, tad nekavējoties ar viņu jāpārtrauc līgums bez jebkādas kompensācijas izmaksas, ziņo vietējie žurnālisti.
"Dinamo" vadība Tambijevā neieklausījās, aizstāvot hokejistu. Tas lika pašam trenerim pēc vienas no spēlēm preses konferencē pozitīvi izteikties par savu padoto, tādējādi mazinot saspīlējumu. Turklāt šāds trenera solis kļuvis liktenīgs viņa sadarbībā ar spēlētājiem, kuri zaudējuši uzticību Tambijevam. Jebkurš nākamais zaudējums var nozīmēt galvenā trenera maiņu. Ja Eiropā vai NHL šāda situācija visdrīzāk nebūtu nekas ārkārtējs, Krievijā, kur arī hokeja klubos šāda tipa informācija cenšas neizpaust, publiskotā situācija uzskatāma kā skandāls.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Before the start of the game currently underway between Dynamo Moscow and Amur, when head coach Leonid Tambiev was announced, Dynamo fans booed him and then the fan section chanted “Get Lyonya [Leonid] out of the club” https://t.co/9Q40GbnfJZ— Uggg (@Uggg_uggg) October 28, 2026
Vienu izmaiņu kluba vadība jau veica, no trenera asistenta vietas atbrīvojot it kā pēc savstarpējās vienošanās ilggadējo Tambijeva sabiedroto Andreju Banadu. Savukārt "Dinamo" līdzjutēji pirms spēles pret Habarovskas "Amur" izsvilpa Tambijevu, kad viņu izsauca pirms spēles, kā arī kliedza saukli "patrieciet Leonīdu no kluba".
Pret "Amur" Tambijeva trenētais klubs svinēja minimālu uzvaru ar 2:1, tādējādi bijušais Latvijas izlases hokejists vēl paturējis savu darbu. Rietumu konferencē pēc 23 spēlēm tas gan dod septīto vietu.