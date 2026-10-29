Zemgalē aizvadīts “Olimpieši skolās ar Rimi” ceturtais pasākums
Trešdien, 28. oktobrī, Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā ar plašu skolēnu un pedagogu iesaisti norisinājās projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” ceturtais reģionālais pasākums. Divās plūsmās - plkst. 10.00 un 12.00 - tajā pulcējās gandrīz 350 Zemgales reģiona 5.-8. klašu skolēni un skolotāji no Zemgales vidusskolas, Zālītes pamatskolas, Jelgavas Lielupes vidusskolas, Misas pamatskolas, Jaunpils pamatskolas un Vecsaules pamatskolas, lai kopā ar Latvijas vadošajiem sportistiem un “Rimi Bērniem” eksperti aizvadītu izglītojošu un aktīvu dienu.
Pasākumā Jelgavā jaunieši klātienē tikās, sportoja un guva praktiskus padomus no sporta personībām un speciālistiem - “Rimi Bērniem” eksperti, klīnisko psiholoģi Aiju Krišjāni, hokejistu Lauri Dārziņu, smaiļotāju Robertu Akmeni, paralimpieti Emīlu Dzilnu, šorttrekisti Evitu Krievāni, airētāju Elzu Gulbi un stenda šāvēju Miķeli Ercmani.
Hokejists Lauris Dārziņš pēc aizvadītajām aktivitātēm uzsvēra komandas gara un savstarpējā atbalsta nozīmi: „Man kā komandas sporta pārstāvim ir saprotams, cik svarīga ir komandas saliedēšanās, komandas darbs. Sākumā mēs visi nebijām vienoti, tik draudzīgi, tad kopā visiem darbojoties, beigās līdz tam nonācām. Tā kā draudzības un sadarbības uzdevumi ar jēgpilnu fokusu, tas ir tas, ko mēs šodien darījām un mums izdevās labi.”
Klīniskā psiholoģe un "Rimi Bērniem" eksperte Aija Krišjāne akcentēja mentālās un fiziskās veselības ciešo saikni: „Pēc šī pasākuma es aizeju prom ar lielu prieku. Un prieks man ir par to, ka arvien vairāk gan uzņēmumu, gan skolu un pieaugušo saprot to, ka mentālā veselība iet roku rokā ar fizisko veselību. Tas ir brīnišķīgi!”
Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņēma speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tika nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem. Projekta ietvaros īpaša uzmanība veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu klātbūtni un iesaisti.
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Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu, saglabā savu pamatmērķi - iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam.
Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu dati Latvijā: šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu jeb vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu. Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20-25 % bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks. Projekta uzdevums ir sniegt jauniešiem praktiskus rīkus un iedvesmu šo rādītāju uzlabošanai.
Projekta 3. sezona jau aizvadīta četros reģionālajos sabraukumos - Rīgā, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Reģionālo pasākumu cikls noslēgsies 3. novembrī Daugavpilī.
Aizvadītajā 2025./2026. mācību gadā divās projekta sezonās piedalījās 24 skolas, sasniedzot 2 685 skolēnus. Šajā 2026./2027. mācību gadā projekta mērogs tiek paplašināts - klātienē plānots uzrunāt līdz pat 3 500 jauniešu. Ņemot vērā aizvadīto sezonu pieredzi, pasākumu norise ir pārcelta uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem, nodrošinot augstāku kapacitāti un piemērotu infrastruktūru. Projekts tiek īstenots ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu.