Milvoki "Brewers" izcīnīja pirmo titulu kluba vēsturē.
Citi sporta veidi
Šodien 11:40
Par MLB čempioniem beisbolā pirmo reizi vēsturē kļūst Milvoki "Brewers"
Par beisbola Augstākās līgas (MLB) Pasaules sērijas ("World Series") čempioniem trešdien pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē kļuva Milvoki "Brewers".
Finālsērijas piektajā mačā "Brewers" viesos ar 4:1 pārspēja Tampabejas "Rays", arī sērijā svinot panākumu ar 4-1. 57 gadus ilgajā "Brewers" vēsturē komandai šis ir pirmais tituls.
Šī gada finālsērija bija pirmā kopš 1980. gada, kurā tikās divas komandas, kuras nekad nebija triumfējušas "World Series". Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts Viljams Kontrerass no "Brewers".
Pasaules sērijas finālā tiekas MLB Amerikas Līgas (AL) un Nacionālās līgas (NL) labākās komandas, kas šosezon bija attiecīgi "Rays" un "Brewers". Pasaules sērijas rekordisti ir Ņujorkas "Yankees" beisbolisti, kas finālsērijā triumfējuši 27 reizes.