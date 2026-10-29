Nikola Jokičs kļūst par otro NBA vēsturē, kas sasniedz karjeras 200. "triple-double"
Serbs Nikola Jokičs trešdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) sasniedza savu karjeras 200. "triple-double".
Denveras "Nuggets" zvaigzne Jokičs regulārā čempionāta mačā viesos pret Ņūorleānas "Pelicans" sakrāja 21 punktu, 13 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, palīdzot savai komandai uzvarēt ar 104:91 (37:18, 20:27, 22:28, 25:18).
Jokičs kļuva par otro basketbolistu līgas vēsturē, kuram izdevies tikt pie vismaz 200 "triple-double" mačiem. Serbs to iespēja savā 12. sezonā. Līderis šajā rādītājā ar 209 tādām spēlēm ir Rasels Vestbruks, kurš to paveicis 18 sezonās. Visdrīzāk atlikušajā karjerā Jokičs kļūs par "triple-double" bagātāko spēlētāju NBA.
On the 11th anniversary of his NBA debut... Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯 Joker: 200 Russ: 209 https://t.co/IkzIfftSM0— NBA (@NBA) October 29, 2026
"Nuggets" rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džamals Marejs, bet pa 15 punktiem guva Kristians Brauns un Ārons Gordons, kura rēķinā arī 11 bumbas zem groziem. Mājinieku sastāvā 25 punktus guva Zaions Viljamsons. "Nuggets" ar divām uzvarām un diviem zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā vietā, bet "Pelicans" ar bilanci 0-4 ir 14. pozīcijā.
Citā spēlē pie otrās uzvaras pēc kārtas tika čempionvienība Ņujorkas "Knicks", kas viesos ar 133:127 (34:33, 22:29, 34:34, 43:31) pārspēja Čikāgas "Bulls". Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Džeilens Bransons, 23 punktus guva Ogugua Anunobi, bet 19+13 sakrāja Karls-Entonijs Taunss. "Bulls" rindās 30 punktus guva Normans Pauels, 20 punktus pievienoja Keilebs Vilsons, bet pa 17 punktiem katrs sakrāja Džeilens Smits un Mats Buzelis. "Knicks" pēc piecām spēlēm ar divām uzvarām Austrumu konferencē ieņem astoto vietu, bet ar vienu panākumu atrodas 12. pozīcijā.
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Tikmēr Rietumu konferencē Losandželosas derbijā "Clippers" savā laukumā ar 87:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18) piekāpās "Lakers" komandai. Uzvarētāju sastāvā Kventins Graimss guva 23 punktus, Kolins Sekstons pievienoja 21 punktu, bet ar 16 punktiem izcēlās Ostins Rīvzs. Komandas līderis Luka Dončičs muguras sāpju dēļ mačā nepiedalījās. Mājinieku rindās 21 punktu guva Kītons Vaglers, bet 15 - Deriks Džounss jaunākais. "Lakers" šī bija ceturtā uzvara piecos mačos, kas konferencē dod ceturto pozīciju, bet "Clippers" ar bilanci 1-3 ir 12. vietā.