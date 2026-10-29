Anrī Ravinskis ar rezultatīvu piespēli jau atkārtojis pagājušās sezonas iespēto AHL
Latvijas uzbrucējs Anrī Ravinskis trešdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, palīdzot Ebotsfordas "Canucks" izcīnīt uzvaru.
"Canucks" izbraukumā ar 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) pārspēja Sanhosē "Barracuda", bet Ravinskis trešajā minūtē palīdzēja gūt viesu pirmos vārtus. Latvietis šajā spēlē divreiz meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Šosezon Ravinskis AHL aizvadījis septiņas spēles, kurās iekrājis četrus (0+4) punktus, četras soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +4. Pērn savā debijas sezonā līgā viņa kontā bija četri (2+2) punkti 32 mačos. "Canucks" ar 13 punktiem deviņās spēlēs Rietumu konferencē atrodas trešajā pozīcijā.
Citā trešdienas uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" viesos ar 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) pieveica Ročestras "Americans" vienību. Mateiko spēli noslēdza ar diviem metieniem pa vārtiem un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Šosezon Mateiko AHL aizvadījis astoņas spēles, kurās sakrājis trīs (2+1) punktus un negatīvu lietderības koeficientu -1, bet pērn debijas sezonā viņam 27 mačos bija seši (1+5) punkti. "Bears" astoņās spēlēs sakrājusi 12 punktus un Austrumu konferencē ieņem otro vietu.