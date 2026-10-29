Kad Porziņģim jābūt pie Goldensteitas "Warriors", viņš negaidīti manīts Spānijā
Kolumbiešu ortodonts, kura prakses vieta atrodas Spānijā, ievietojis sociālajos tīklos bildi, kas norāda uz latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa aktivitātēm, kamēr joprojām ir spēkā viņa līgums ar Goldensteitas "Warriors".
Jau ziņots, ka Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis veselības problēmu dēļ dienu pirms treniņnnometnes sākuma, gatavojoties jaunajai sezonai, informēja Goldensteitas "Warriors" par savu nepieejamību. Kopš 2024./2025. gada sezonas, vēl esot Bostonas "Celtics" rindās, viņš pēc vīrusa izslimošanas sasirga ar POTS (posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu). Šī slimība izraisa strauju sirdsdarbības paātrināšanos, mainot ķermeņa stāvokli, piemēram, piecelšanās laikā.
Turpinājumā Porziņģa situācija attīstījusies strauji. Ja sākotnēji klubs gaidīja latvieti atpakaļ, tad līdz ar sezonas sākumu šāda iespēja vairs netiekot izskatīta. Porziņģis reizi viesojās "Warriors" bāzē, kur tikās ar ģenerālmenedžeri Maiku Danlīviju un Riku Selebrīni. Pēc tikšanās latvietis sociālajā tīklā "X" viesa skaidrību par savu veselību, bet vēlāk medijs ESPN vēstīja par Porziņģa iespējamo karjeras noslēgšanu un "Warriors" dilemmu par viņa līguma situāciju - pastāv iespēja gan to lauzt (jo Kristaps nepilda tā nosacījumus), gan to aizmainīt uz citu komandu.
Nu parādījies sociālajos tīklos ieraksts, kas norāda uz to, kā latvietis pavada brīvo laiku, nespēlējot basketbolu. Ja pirms tikšanās ar "Warriors" vadību viņš apmeklēja frizieri Sanfrancisko, tad šoreiz viņš devies sakārtot savu smaidu pie kolumbiešu ortodonta Brunu Pereiras. Viņš par šo faktu ievietoja ziņu savos sociālajos tīklos. "Esmu pagodināts apkalpot NBA čempionu. Kristaps Porziņģis ir NBA čempions un īsts džentelmenis. Viņš ir pierādījums, ka arī gariem cilvēkiem var būt plats smaids." Pereiras prakse atrodas Spānijas pilsētā Marbeljā, bet Porziņģis pirms nonākšanas NBA spēlēja tieši šajā valstī, konkrētāk Seviljā. Marbelja ir vien 175 kilometru attālumā no latvieša bijušās darbavietas jaunieša gados.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šāds Pereiras ieraksts sociālajos tīklos izsaucis negatīvu komentāru vēsmu no "Warriors" faniem. "Ej uz darbu," rakstīja viens no viņiem. "Tev bija visa starpsezona, lai to izdarītu," rakstīja kāds cits komentētājs. "Tāpēc tu nespēlē," retoriski jautāja kāds cits "Warriors" fans. Nav gan tieša pierādījuma, ka pašlaik Kristaps Porziņģis bijis Marbeljā, lai iegūtu skaistāku smaidu, taču vismaz tā ziņo medijs "New York Post". Arī citi sporta un ziņu mediji atspoguļojuši informāciju par latvieša došanos sakārtot zobus, kamēr "Warriors" cīnās NBA.
Jāatgādina, ka Ņujorkā pēc Porziņģa aizmainīšanas no "Knicks" mediji, ieskaitot "New York Post", nebija labvēlīgi latvietim. Turklāt, lai arī liela daļa Ņujorkas vadošo mediju ir "Knicks" īpašnieka Džeimsa Dolana pārvaldībā, "New York Post" īpašnieks ir pasaulē slavenākais mediju magnāts Rūperts Mērdoks, kam pieder arī "The Times", "The Wall Street Journal", "Fox News" un daudzi citi mediji.
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā. Vai viņš vēl kādreiz spēlēs basketbolu, šobrīd ir atklāts jautājums.