Lomažs rezultatīvs pret ULEB Eirokausa vienu no favorītēm, FIBA Eirokausā uzvaras Latvijas dāmu pārstāvētajiem klubiem
28. oktobra vakarā spēles dažādos basketbola Eirokausos aizvadīja Latvijas basketbolisti un basketbolistes.
ULEB Eirokauss
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien Eirokausa piektās kārtas spēlē izcēlās ar 12 punktiem, viņa pārstāvētajai Ļubļanas "Olimpija" piedzīvojot piekto neveiksmi. A grupas spēlē "Olimpija" viesos ar 73:78 (19:21, 20:17, 18:19, 16:21) zaudēja vienai no favorītēm Saloniku "Aris".
Lomažs laukumā bija 19 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no četriem divu punktu metieniem, vienu tālmetienu un septiņus no desmit soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar vienu pārtvertu bumbu, vienu kļūdu, piecām izprovocētām piezīmēm, nopelnīja piecus sodus un iekrāja efektivitātes koeficientu pieci. Ļubļanas komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Metjū Hurts, kamēr mājinieku rindās ar 18 punktiem izcēlās Metjū Morgans.
"Aris" ar piecām uzvarām tikpat spēlēs ir A grupas līdere, kamēr "Olimpija" ar piecām neveiksmēm ierindojas astotajā pozīcijā.
Citā spēlē Latvijas basketbolista Artūra Kuruca pārstāvētā "Tenerife" trešdien Eirokausa piektās kārtas spēlē tika pie panākuma. B grupas mačā "Tenerife" mājās ar 82:80 (24:25, 24:16, 17:25, 17:14) uzvarēja Venēcijas "Umana Reyer"
Kurucs spēlēja sešas minūtes un 15 sekundes un realizēja vienīgo tālmetienu, gūstot trīs punktus, kā arī nopelnīja piezīmi un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu divi. Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 18 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Kails Gajs, kamēr viesus no zaudējuma neglāba Džovanni de Nikolao, kurš guva 14 punktus.
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"Tenerife" piecos mačos tikusi pie četriem panākumiem un ir B grupas līdere, bet "Umana Reyer" ar divām uzvarām ierindojas piektajā pozīcijā.
Pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".
FIBA Eiropas kauss
Latvijas basketbolists Klāvs Dubults trešdien Slovākijā guva 14 punktus, bet Renārs Birkāns sakrāja "double-double" "Parnu" komandas zaudējumā FIBA Eiropas kausa mačā. Pērnavas basketbolisti ar 80:82 (12:32, 20:13, 26:20, 22:17) piekāpās Nitras "Blue Wings".
Dubults 19 minūtēs un 53 sekundēs laukumā grozā raidīja septiņus no 14 divpunktu metieniem, kā arī sakrāja sešas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras personiskās piezīmes, divas kļūdas, pārtvertu bumbu, mačā sliktāko +/- rādītāju -17 un efektivitātes koeficientu 14.
Birkāns 34 minūtēs un 15 sekundēs laukumā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un trīs no septiņiem tālmetieniem (kopā 13 punkti), kā arī sakrāja četras atlēkušās bumbas, desmit rezultatīvas piespēles, divus noteikumu pārkāpumus, trīs kļūdas, pārķertu bumbu, +/- rādītāju -3 un dalītu labāko efektivitātes koeficientu mačā 18.
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14 punktus un 14 atlekušās bumbas viesiem sakrāja Mihkels Kirvess, 13 punktus guva Hendriks Ēlmē, bet 11 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Cotne Carcidze. Nitras komandā 19 punktus guva Deils Boners, bet 16 punktus - Džavonte Hokinss. "Parnu" ar vienu uzvaru četrās spēlēs ieņem piekto vietu D grupā.
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadot divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Sieviešu Eirokauss
Latvijas basketboliste Nikola Priede trešdien FIBA Eirokausa mačā izcēlās ar 13 punktiem un palīdzēja Spānijas vienībai Ferrolas "Baxi" tikt pie panākuma. D grupas spēlē "Baxi" viesos ar 87:65 (31:15, 16:17, 17:20, 23:13) pārspēja Dignas Strautmanes pārstāvēto Vroclavas "Sleza" no Polijas.
Priede laukumā bija 25 minūtes un 41 sekundi, kuras laikā realizēja divus divu punktu metienus, divus no trijiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņas kontā arī sešas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un viens bloķēts metiens, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +15 un efektivitātes koeficientu 22.
Mājinieču rindās Strautmane spēlēja 25 minūtes un 37 sekundes un, raidot grozā trīs no četriem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem, izcēlās ar 11 punktiem. Viņa arī izcēlās statistikā ar sešām bumbām zem groziem, divām rezultatīvām piespēlēm, bloķētu metienu un piecām piezīmēm, iekrājot +/- rādītāju -11 un efektivitātes koeficientu 13.
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Starp uzvarētājām rezultatīvākā ar 32 punktiem bija Sidnija Šova, kamēr mājinieces no zaudējuma neglāba Zuzanna Kulinska, kura maču noslēdza ar 15 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm. D grupā līdere ar trīs uzvarām tikpat spēlēs ir "Mersin" no Turcijas, Pirejas "Oympiacos" ar bilanci 2-1 ieņem otro vietu, "Baxi" ir viena uzvara, bet "Sleza" vienībai ir trīs neveiksmes.
G grupā Lauras Melderes un Kates Vilkas pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" mājās ar 100:58 (25:17, 30:7, 20:16, 25:18) uzvarēja "Brno".
Vilka spēlēja 17 minūtes un piecas sekundes un izcēlās ar deviņiem punktiem, atlēkušo bumbu piecām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu un vienu piezīmi, iekrājot +/- rādītāju +9 un efektivitātes koeficientu 11. Tikmēr Meldere laukumā pavadītajās 13 minūtēs un 57 sekundēs iekrāja četrus punktus, divas atlēkušās bumbas, vienu rezultatīvu piespēli, bloķētu metienu un divas kļūdas, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu astoņi.
G grupā līdere ar trīs panākumiem ir "Magnolia", bet pārējām trīs vienībām ir pa vienai uzvarai.
Eirokausā 48 komandas ir sadalītas 12 grupās. Pēc divu apļu turnīra katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas iekļūs izslēgšanas spēlēs, kur tām pievienosies četri no Eirolīgas pamatturnīra izkritušie klubi.
Izslēgšanas turnīra spēles sāksies janvārī, bet Eirokausa ieguvējas tiks noskaidrotas aprīļa sākumā. Pērn par FIBA Eirokausa uzvarētājām kļuva Turcijas kluba "Mersin" basketbolistes. FIBA Eirokauss ir pēc spēka otrais turnīrs aiz FIBA Eirolīgas. Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".