Pirms 300. sacīkstes F-1 karjerā Serhio Peress pagarina līgumu ar "Cadillac"
Par līguma pagarināšanu ar meksikāņu autosportistu Serhio Peresu paziņojusi Pirmās formulas komanda "Cadillac".
Meksikas autosportists Serhio Peress ar Pirmās formulas (F-1) komandu "Cadillac" pagarinājis līgumu uz vēl divām sezonām. Līdz šim 36 gadus vecajam Peresam līgums bija tikai uz nākamo sezonu, bet tagad tas pagarināts līdz 2029. gada meistarsacīkšu beigām.
Checo Perez, extended. https://t.co/lmrHE2lGpb— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026
Peress F-1 atgriezies pēc vienas sezonas pauzes, taču ar "Cadillac" spēkratu ir bijis tālu no iekļūšanas labāko desmitniekā, kas dod punktus. Pieticīgi startē arī viņa komandas biedrs soms Valteri Botass.
Pirms tam četras sezonas Peress bija Maksa Verstapena komandas biedrs "Red Bull" rindās, palīdzot nīderlandietim izcīnīt četrus individuālos titulus un komandai divreiz triumfēt Konstruktoru kausā. Pats Peress 2023. gadā kļuva par vicečempionu, bet vēl sezonu iepriekš bija trešais.
Tieši "Red Bull" sastāvā Peress karjeras laikā izcīnījis sešas uzvaras F-1 posmos. Pasaules čempionātā viņš pārstāvējis arī "Racing Point", "Force India", "McLaren" un "Sauber" komandas. Šajā nedēļas nogalē mājās gaidāmajā Mehiko "Grand Prix" Peress aizvadīs savu 300. sacīksti karjerā.