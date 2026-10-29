Karijs sarīko īstu šovu NBA! Porziņģa prombūtnē "Warriors" izcīna uzvaru
Uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē trešdien izcīnīja Goldensteitas "Warriors" vienība, kura bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā viesos pārspēja Minesotas "Timberwolves" komandu.
"Warriors" bija pārāka ar 119:114 (30:23, 34:25, 29:33, 26:33), izcīnot otro panākumu pēc kārtas.
Uzvarētāju rindās ar 44 gūtiem punktiem izcēlās Stefens Karijs, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet šīs sezonas debitants Jaksels Landeborgs sakrāja 26 punktus un deviņas bumbas zem groziem.
"Timberwolves" sastāvā, kas sezonu sāka ar trim uzvarām, bet tagad piedzīvojusi divas neveiksmes pēc kārtas, rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džonatans Kuminga, bet pa 19 punktiem sakrāja Džeidens Makdanielss un Terenss Šenons jaunākais.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Kad un vai vispār latvietis atgriezīsies ierindā, "Warriors" neziņo.
"Warriors" ar divām uzvarām piecās spēlēs Rietumu konferencē atrodas desmitajā pozīcijā, bet "Timberwolves" ar bilanci 3-2 ir astotā.
Nākamo spēli Goldensteitas komanda aizvadīs sestdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Losandželosas "Lakers".