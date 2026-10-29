Sāpīgs zaudējums pēdējās sekundēs! Bļugera pārstāvētā "Maple Leafs" piedzīvo kārtējo neveiksmi
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē trešdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" komanda.
"Maple Leafs" izbraukumā ar 4:5 (1:1, 1:3, 2:1) piekāpās Sietlas "Kraken" vienībai, piedzīvojot otro neveiksmi pēc kārtas.
Bļugers laukumā pavadīja 12 minūtes un 59 sekundes, no kurām trīs minūtes un 52 sekundes spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Bļugera rēķinā šosezon 15 spēlēs ir divi (1+1) punkti, divas soda minūtes un negatīvs lietderības koeficients -2.
Trešdienas spēlē "Maple Leafs" trešajā periodā atspēlēja divu vārtu deficītu un 59. minūtē panāca izlīdzinājumu 4:4, tomēr mājinieki spēja izraut uzvaru, 33 sekundes pirms finālsirēnas ripu vārtos raidot Bredam Montūram.
Mājinieku rindās vārtus guva arī Bērklijs Katons, Džošua Mahura, Čandlers Stīvensons un Raikers Evanss, bet "Maple Leafs" sastāvā ar diviem vārtiem vairākumā un rezultatīvu piespēli izcēlās Gevins Makena, 1+2 sakrāja Ostons Metjūzs, bet vēl vienus vārtus guva Džeks Rosloviks.
Toronto "Maple Leafs" pēc 15 spēlēm ar 16 punktiem ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vankūveras "Canucks" komandu.