"Rīgas zeļļi" izbraukumā pārspēj Spānijas klubu un izcīna trešo uzvaru Eirokausā
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien izcīnīja trešo uzvaru Eirokausā, viesos ar 79:71 pārspējot Spānijas komandu Burgosas "San Pablo". Rīdziniekiem šis bija trešais panākums piecās aizvadītajās turnīra spēlēs.
Spēles sākumā "Rīgas zeļļi" veica 9:0 izrāvienu, tomēr mājinieki ātri atspēlējās un pirmo ceturtdaļu noslēdza ar četru punktu pārsvaru. Otrajā ceturtdaļā cīņa turpinājās līdzīgi, bet puslaika izskaņā Ivans Tkačenko realizēja iespaidīgu tālmetienu gandrīz no laukuma centra, ļaujot rīdziniekiem pārtraukumā doties vadībā ar 39:35.
Trešās ceturtdaļas sākumā Latvijas komanda palielināja pārsvaru līdz 12 punktiem. Lai gan Spānijas basketbolisti centās atspēlēties, "Rīgas zeļļi" nosargāja vadību un izcīnīja pārliecinošu uzvaru.
Latvijas komandas rindās rezultatīvākie ar 15 punktiem bija Martins Varns un Ivans Tkačenko. Bens Šungu guva 13 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, savukārt Tailers Vols pievienoja 12 punktus.
Pēc piecām kārtām "Rīgas zeļļi" ar trim uzvarām atrodas A grupas labāko četru komandu vidū. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas četras labākās vienības.