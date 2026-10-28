Batņa gūst vārtus un palīdz "Pelicans" sagraut Grigala pārstāvēto "SaiPa"
Latvijas hokejists Oskars Batņa trešdien Somijas hokeja līgas spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, palīdzot Lahti "Pelicans" savā laukumā ar 5:0 sagraut Lapēnrantas "SaiPa", kuras vārtus sargāja cits Latvijas hokejists Dāvis Gustavs Grigals.
Pēc pirmās trešdaļas rezultāts vēl bija 0:0, bet otrajā periodā "Pelicans" izvirzījās vadībā. Izšķirošie notikumi risinājās noslēdzošajā trešdaļā, kurā mājinieki guva četrus vārtus. Batņa 55. minūtē panāca 3:0, bet nepilnas divas minūtes pirms spēles beigām rezultatīvi piespēlēja Miro Vānanenam, kurš raidīja ripu tukšos vārtos.
Batņa laukumā pavadīja 15 minūtes un 51 sekundi, divreiz meta pa vārtiem un uzvarēja sešos no 12 iemetieniem. Savukārt Grigals "SaiPa" vārtos atvairīja 22 no 26 pretinieku metieniem jeb 84,6%.
Citā Somijas čempionāta spēlē Latvijas aizsarga Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos ar 0:1 piekāpās Oulu "Karpat". Andžāns laukumā pavadīja desmit minūtes un 30 sekundes, izdarot vienu metienu pa vārtiem.
Neraugoties uz zaudējumu, "SaiPa" ar 34 punktiem 17 spēlēs ieņem otro vietu Somijas čempionāta kopvērtējumā.