"VEF Rīga" dominē uz laukuma, taču neveiksmīgā mača izskaņā tomēr piekāpjas grieķiem
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien FIBA Eiropas kausa ceturtās kārtas spēlē piedzīvoja zaudējumu, savā laukumā ar 88:91 piekāpjoties Grieķijas komandai "Mykonos". Lai gan rīdzinieki lielāko spēles daļu atradās vadībā, neveiksmīga pēdējā ceturtdaļa liedza izcīnīt uzvaru.
"VEF Rīga" spēli sāka pārliecinoši un jau otrās ceturtdaļas sākumā ieguva 13 punktu pārsvaru. Grieķijas basketbolisti gan atspēlējās un trešās ceturtdaļas ievadā panāca neizšķirtu 49:49. Tomēr mājinieki atkal pārņēma iniciatīvu un pēc Aigara Šķēles precīza metiena palielināja pārsvaru līdz 15 punktiem.
Noslēdzošajā ceturtdaļā situācija strauji mainījās. Viesi sāka atspēlēties un pietuvojās līdz divu punktu starpībai, bet vēlāk jau pārņēma vadību. Lai gan 38 sekundes pirms spēles beigām Šķēle ar precīzu tālmetienu panāca 88:87 rīdzinieku labā, Grieķijas komanda nekavējoties atbildēja ar savu trīspunktu metienu.
Pēdējā uzbrukumā "VEF Rīga" basketbolisti pieļāva kļūdu, zaudējot bumbu, un viesi ar precīzu soda metienu nostiprināja pārsvaru. Tādējādi rīdzinieki piedzīvoja zaudējumu spēlē, kurā vēl pirms pēdējās ceturtdaļas atradās vadībā ar 72:58.
Trešdien neveiksmi FIBA Eiropas kausā piedzīvoja arī otra Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas savā laukumā ar 85:87 piekāpās Turcijas klubam "Korfez". FIBA Eiropas kausa nākamajā kārtā iekļūs katras grupas divas labākās komandas.