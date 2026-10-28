Valmieras basketbolisti spraigā cīņā mača galotnē piedzīvo zaudējumu FIBA Eiropas kausā
Latvijas basketbola komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" trešdien FIBA Eiropas kausa spēlē piedzīvoja sāpīgu zaudējumu, savā laukumā ar 85:87 piekāpjoties Turcijas klubam "Korfez". Valmieriešiem šī bija trešā neveiksme četrās aizvadītajās spēlēs.
Spēles pirmais puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā, komandām pārtraukumā dodoties pie neizšķirta rezultāta 40:40. Trešajā ceturtdaļā viesi ieguva deviņu punktu pārsvaru, taču noslēdzošās ceturtdaļas sākumā valmierieši veica 8:0 izrāvienu un uz brīdi pārņēma vadību.
Izšķirošie notikumi risinājās pēdējā minūtē. Nepilnas divas sekundes pirms spēles beigām Aminu Mohameds ar precīzu tālmetienu samazināja rezultāta starpību līdz vienam punktam, tomēr Turcijas komanda realizēja soda metienus un nosargāja uzvaru.
Valmieras komandā rezultatīvākais bija Braiss Makbraids, kurš guva 25 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles. Džeiks Heidbreders pievienoja 20 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet Verners Kohs un Aminu Mohameds guva attiecīgi 12 un 11 punktus.
Pēc četrām spēlēm "Valmiera Glass"/"ViA" ar vienu uzvaru ieņem ceturto vietu F grupā, savukārt "Korfez" ar trim uzvarām atrodas grupas līderpozīcijā. Nākamajā kārtā iekļūs katras grupas divas labākās komandas.