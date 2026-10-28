Nedēļas nogalē skrējēji no visas pasaules iekaros Ņujorku - leģendārajā maratonā piedalīsies ap 60 000 sportistu
Šo svētdien, 1. novembrī, Ņujorkas ielas iekaros desmitiem tūkstošu skrējēju no visas pasaules. Leģendārajā Ņujorkas maratonā plāno piedalīties teju 60 000 sportistu, savukārt sacensības klātienē vēros vairāk nekā divi miljoni skatītāju.
Interese par maratonu ir milzīga. Organizatori prognozē, ka šogad varētu tikt pārspēts pērn sasniegtais dalībnieku rekords. Šogad dalībai sacensībās pieteikušies vairāk nekā 240 000 cilvēku no 160 valstīm, tādēļ iegūt ekskluzīvo iespēju startēt kļuvis gandrīz tikpat sarežģīti kā laimēt loterijā. Pērn finišu sasniedza 59 226 skrējēji, bet šogad šis skaits varētu būt vēl lielāks.
Ņujorkas maratons ir īpašs ar to, ka vienā trasē līdzās pasaules labākajiem sportistiem skrien arī amatieri. Šogad savu uzvarētāju titulu aizstāvēs Kenijas skrējēji Helēna Obiri un Bensons Kipruto, kā arī Šveices parasportists Marsels Hugs. Dalībniekiem būs jāveic 42,195 kilometri cauri visiem pieciem Ņujorkas rajoniem, finišējot slavenajā Centrālparkā.
Maratona popularitāte atspoguļo arī plašāku tendenci – skriešana visā pasaulē kļūst arvien iecienītāka, īpaši jauniešu vidū. Fizisko aktivitāšu platformas "Strava" pētījums liecina, ka jaunākās paaudzes arvien biežāk izvēlas mazāk laika pavadīt sociālajos tīklos un vairāk iesaistīties kopīgās sportiskās aktivitātēs. Skriešana daudziem kļuvusi ne tikai par veidu, kā uzturēt sevi formā, bet arī par iespēju satikt domubiedrus.
Interesanti, ka Ņujorkas maratona pirmsākumi bija daudz pieticīgāki. Pirmajās sacensībās 1970. gadā piedalījās tikai 127 skrējēji, no kuriem finišu sasniedza 55. Toreiz dalības maksa bija viens ASV dolārs, bet viss pasākuma budžets – tikai 1000 dolāru. Sākotnēji maratons norisinājās tikai Centrālparkā, savukārt šogad aprit 50 gadi, kopš tā trase ved cauri visiem pieciem Ņujorkas rajoniem.