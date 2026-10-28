Goldensteitas "Warriors" nerēķinās ar Porziņģa atgriešanos, pastāv vairāki scenāriji līguma sakarā
ESPN ziņo, ka Goldensteitas "Warriors" vairs īsti nerēķinās ar iespēju, ka Kristaps Porziņģis vēl kādreiz uzvilks kluba kreklu.
Jau ziņots, ka šajā rudenī Ziemeļamerikā attīstījusies Kristapa Porziņģa sāga. Dienu pirms oficiālās treniņnometnes sākuma viņš "Warriors" ģenerālmenedžerim Maikam Danlīvijam paziņoja, ka neieradīsies komandas rīcībā veselības problēmu dēļ.
Lai arī sākumā "Warriors" norādīja, ka Porziņģis pēc noteikta laika varētu būt kopā ar komandu, laika gaitā formulējums mainījās. Latvietis īsi pirms regulārā turnīra sākuma tikās ar Danlīviju un Riku Selebrīni, sniedza publisku skaidrojumu par savu veselību, taču vairs nav atgriezies "Warriors" bāzē Sanfrancisko.
Pēc tam virmojušas dažādas citas ziņas, ieskaitot par latvieša domām beigt basketbolista karjeru. Savukārt Goldensteitas publiskajos izteikumos Porziņģa tēma daudz vairs netiek skarta. Arī publiski vairs viņa nespēlēšanas iemesls norādīts kā "nav kopā ar komandu". Sākotnēji klubs norādīja, ka Porziņģis nespēlē slimības dēļ.
Komentāros skops bijis arī Stīvs Kers. "Es nezinu," prasīts par jaunumiem Kristapa sakarā vienkārši atbildēja speciālists. Arī allaž diplomātiskais Stefens Karijs uz jautājumu par Porziņģi atbildēja ar redzamu vilšanos. "Šis ir grūti dažādu iemeslu dēļ. Vienmēr esmu teikuši, ka pieejamība ir ļoti svarīgs faktors mūsu komandā. Nav nekāds noslēpums, ka centra pozīcija mūsu klubam ir ļoti svarīga, it īpaši ar viņa talantu. Šo ir grūti saprast."
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ESPN pēdējā publikācijā par Porziņģi norādījusi, ka Goldensteitas "Warriors" iekšienē principā vairs nerēķinās ar iespējamo latvieša palīdzību basketbola laukumā. Tas nozīmē, ka savu pēdējo spēli Goldensteitas sastāvā Kristaps ir jau aizvadījis. Tomēr viņa noslēgtais līgums vasarā, kur otrajā sezonā garantēti tikai trīs miljoni dolāri, var kļūt par resursu, ko iesaistīt kādā maiņas darījumā, analizē medijs.
Kluba iekšienē uzskata, ka Porziņģa nevēlēšanās vairs atrasties "Warriors" komandā (pat tajā nespēlējot) var uzskatīt par līguma nosacījumu neizpildi. Kā norādījuši avoti klubā, ir pat bijušas diskusijas, vai šo faktoru varētu izmantot, lai mēģinātu anulēt visu Kristapa līgumu (tajā šogad jāmaksā 20 miljonu dolāru liela alga). Secināts, ka tas tomēr varētu radīt papildus sarežģījumus, izņemot, ja Porziņģis paziņo par karjeras beigām un labprātīgi atsakās no sava atlikušā līguma.
Visreālākais scenārijs Porziņģa līguma sakarā ir viņa aizmainīšana uz kādu citu komandu. Maiņas veikšanā sezonas pirmajā pusē klubam jau ir pieredze. Pirms diviem gadiem novembrī krustenisko saišu traumā iedzīvojās De'Entonijs Meltons, kurš pirms tam ar klubu bija noslēdzis viena gada līgumu par 12,8 miljoniem dolāru.
Rezultātā "Warriors" 2024. gada decembra vidū viņu aizmainīja uz Bruklinas "Nets", pretī saņemot Denisu Šrēderu. Šis vēlāk kļuva par īstermiņa darījumu, jo maiņu darījumu laikā klubs pastiprinājās ar Džimiju Batleru, bet Šrēders tika iesaistīts kā daļa no šī darījuma.
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Līdzīgam scenārijam "Warriors" dod priekšroku arī šobrīd (vispirms iegūt īstermiņa ielāpu, lai vēlāk pastiprinātos ar meistarīgāku spēlētāju), taču tā realizēšanai ir kāds šķērslis. Pēc jaunajiem tankošanas (speciālas zaudēšanas) ierobežošanas noteikumiem nav nemaz tik daudz komandu, kuras būtu gatavas šķirties no spēlēt gatava basketbolista pret minimālu aktīvu. Danlīvijs, kā ziņots, jau pārbaudījis maiņu variantus, taču oktobris tādā ziņā ir diezgan kluss laiks NBA.
Visdrīzāk pagaidām "Warriors" ar Porziņģa aizmainīšanu nesteigsies un pagaidīs, kā attīstīsies situācija tirgū. Ja latvietis izrādīs gatavību līguma izpirkšanas gadījumā atteikties no ievērojamas naudas summas, tad viņa 20 miljonu līgums var kļūt vēl pievilcīgāks potenciālajam maiņas partnerim, kas vēlas gūt kādu finansiālo labumu jeb lielāku elastību.
Līdzšinējā karjerā Kristaps Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". 2024. gadā viņš ar Bostonas "Celtics" kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases rindās viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos - 2017. un 2025. gadā, kas notika Rīgā.