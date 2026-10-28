"Šīs bija dažas dīvainas dienas!" Lidmašīnā saļimušais Šilova komandas biedrs atgriezies treniņos
Latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Bens Kindels, kurš pagājušajā nedēļā lidojuma laikā saļima un pēc ārkārtas nolaišanās tika nogādāts slimnīcā, otrdien atgriezies treniņos.
Jau ziņots, ka 19 gadus vecajam Kindelam kļuva slikti neilgi pēc lidmašīnas pacelšanās no Soltleiksitijas lidostas pagājušajā otrdienā, atgriežoties mājās no četru izbraukuma spēļu sērijas.
Kā pēc incidenta atklāja "Penguins" ģenerālmenedžeris Kails Dubass, aptuveni desmit minūtes pēc lidmašīnas pacelšanās Kindels saļima, bet vēlāk slimnīcā viņam diagnosticēta vazovagāla reakcija. Tā ir organisma pēkšņa reakcija, kuras dēļ strauji pazeminās asinsspiediens un palēninās sirdsdarbība, izraisot īslaicīgu smadzeņu apasiņošanu un apziņas zudumu jeb ģīboni.
Pēc nonākšanas Jūtas Universitātes medicīnas centra slimnīcā Soltleiksitijā nākamajā dienā Kindels no tās tika izrakstīts un atgriezās Pitsburgā. Ceturtdien uzbrucējs bija komandas treniņbāzē, kur tika veiktas papildu veselības pārbaudes, kas turpinājās arī nākamajās dienās. "Godīgi sakot, šīs bija dažas dīvainas dienas," otrdien sacīja Kindels. "Tagad jūtos normāli un priecājos būt kopā ar komandas puišiem. Ar nepacietību gaidu sezonas turpinājumu."
"Penguins" galvenais treneris Dens Mjūzs sacīja, ka Kindela statusu komanda noteiks tuvākajā laikā, bet piebilda, ka uzbrucējs izskatījās labi otrajā virknējumā kopā ar Jevgēņiju Malkinu un Jegoru Činahovu. "Tagad tā ir pagātne," par notikušo piebilda Kindels. "Esmu to jau aizmirsis."
2025. gada drafta 11. numuram Kindelam šī ir otrā sezona NHL. Pērn debijas sezonā viņš 77 spēlēs sakrāja 35 (17+18) punktus, bet šosezon deviņos mačos izcēlies ar četriem (2+2) punktiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Penguins" pēc četriem zaudējumiem izbraukumā izcīnījuši divas uzvaras pēc kārtas ar Šilovu vārtos. Komanda ar 11 punktiem 12 mačos Austrumu konferencē atrodas 14. pozīcijā un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu, kad savā laukumā mērosies spēkiem ar Jūtas "Mammoth" hokejistiem.