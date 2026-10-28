Plašu rezonansi gūst svarcelšanas čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršana Krievijai; daudzas valstis nosoda, Latvija nogaida
Foto: Getty Images
Krievi ar joni atgriežas starptautiskajā sportā.
Citi sporta veidi

Plašu rezonansi gūst svarcelšanas čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršana Krievijai; daudzas valstis nosoda, Latvija nogaida

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Oktobra otrajā pusē Starptautiskā Svarcelšanas federācija lēma 2030. gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības piešķirt Krievijai, kas joprojām izvērš pilna mēroga karu Ukrainā. Šāds lēmums izpelnījies lielu nosodījumu.

Plašu rezonansi gūst svarcelšanas čempionāta rīkoš...

Kopš 2022. gada februāra pilna mēroga invāzijas sākšanas Ukrainā krievi un baltkrievi ilgi bijuši izolēti no starptautiskā sporta. Tomēr pamazām un ar lielu Starptautiskās Olimpiskās komitejas labvēlību krievus atgriež apritē vairākos sporta veidos, turklāt ļaujot startēt zem pašu karoga. 

Jau šī gada jūnijā Starptautiskā Svarcelšanas federācija bija starp tām, kas ļāva krieviem un baltkrieviem atgriezties sacensību apritē. Šī organizācija oktobrī gāja vēl tālāk. Lemjot par 2028. un 2030. gada pasaules čempionātu rīkošanas tiesību piešķiršanu, 2030. gada sacensības lemts aizvadīt tieši agresorvalstī Krievijā. 

Jāmin, ka lēmumu nepieņēma federācijas biedri, tostarp Latvija, bet gan izpildkomiteja, kuras sastāvā ir federācijas prezidents Muhameds Jaluds no Irākas un vēl 29 cilvēku no tādām eksotiskām valstīm kā Kuka salas un Nauru. Ir pārstāvētas arī ASV, Saūda Arābija, Ķīna, Kosova, Kostarika, Sudāna, Kamerūna, Filipīnas un citas valstis. 

Par šo lēmumu ne visi bija priecīgi. Norvēģija to nosodīja, savukārt Ukraina, kas visvairāk cieš no izvērstā kara, plānojusi to apstrīdēt. Neizpratni par pieņemto lēmumu izrādīja arī Polija, kurai vēl nesen bija jāzaudē Eiropas junioru un U-23 čempionāta rīkošanas tiesības, jo tā atteicās garantēt ieceļošanas vīzas krievu un baltkrievu atlētiem.

"Krievija turpina nogalināt ukraiņus, tostarp sportistus. Ir amorāli piešķirt Maskavai privilēģiju rīkot nozīmīgus starptautiskus sporta pasākumus laikā, kad turpinās tās agresija," teica Ukrainas Ārlietu ministrs Andrijs Sibiga. "Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Kremlis izmanto starptautisko sportu, lai iegūtu atzinību un leģitimitāti vai lai atgrieztos pie ierastās starptautiskās sadarbības, neizbeidzot agresiju un nenesot atbildību par savu rīcību." Ukraiņi neplāno piedalīties 2030. gada čempionātā, ja tas tik tiešām notiks Krievijā. 

Šis jautājums guvis politisku ievērību. Eiropas Savienības starppaudžu, taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta komisārs Glens Mikalefs norādījis uz Krievijas Svarcelšanas prezidenta Aleksandra Vinokurova iesaisti Starptautiskās Svarcelšanas federācijas pieņemtajā lēmumā. Vinokurovs iekļauts Eiropas Savienības sankcijās. 

"Pasaules čempionāta rīkošana Maskavā nozīmē starptautiskās sporta sabiedrības atgriešanos Krievijā laikā, kad turpinās tās karš pret Ukrainu," rakstīja Mikalefs. "Starptautiskā Svarcelšanas federācija ir pieņēmusi šādu lēmumu, lai gan joprojām pastāv nopietni jautājumi par to, kādu lomu šī lēmuma panākšanā spēlēja Krievijas federācija, kuru vada ES sankcijām pakļautais Aleksandrs Vinokurovs. Sports nav "sētas durvis", pa kurām apiet ES sankcijas. Ja darbības, kas saistītas ar šīm sporta organizācijām, tiks izmantotas sankciju apiešanai, par to atbildīgie tiks saukti pie atbildības." 

"Šķiet, ir aizmirsts, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā joprojām turpinās," teikts Polijas federācijas paziņojumā, kas arīdzan nosoda pieņemto lēmumu. Organizācija apšaubīja, vai starptautiskās sporta organizācijas piemēro konsekventus standartus, uzdodot tiešu jautājumu: "Vai, pieņemot lēmumus, kas ir izdevīgi Krievijai, starptautiskās sporta federācijas ar tādu pašu konsekvenci ņem vērā plašāku politisko kontekstu?"

Latvijas Svarcelšanas federācijas priekšsēdētājs Viktors Ščerbatihs sarunā ar Latvijas radio pauda, ka pagaidām Latvija neapstrīdēs šo lēmumu, taču ir gatava pievienoties citu valstu nostājai, ja izveidosies spēcīgs pretinieku kopums. "Šodien, kamēr ir karš, tas nav pareizi. Domāju, ka tas ir izdarīts, lai paskatītos, kā vispār svarcelšana reaģēs uz to, jo četri gadi – tas ir ļoti ilgs laiks. Tas ir izdarīts speciāli." Ščerbatihs uzskatīja, ka, iespējams, ja svarcelšanas sabiedrība pret lēmumu iestāsies, krieviem rīkošanas tiesības var arī atņemt. 

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