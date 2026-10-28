Plašu rezonansi gūst svarcelšanas čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršana Krievijai; daudzas valstis nosoda, Latvija nogaida
Oktobra otrajā pusē Starptautiskā Svarcelšanas federācija lēma 2030. gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības piešķirt Krievijai, kas joprojām izvērš pilna mēroga karu Ukrainā. Šāds lēmums izpelnījies lielu nosodījumu.
Kopš 2022. gada februāra pilna mēroga invāzijas sākšanas Ukrainā krievi un baltkrievi ilgi bijuši izolēti no starptautiskā sporta. Tomēr pamazām un ar lielu Starptautiskās Olimpiskās komitejas labvēlību krievus atgriež apritē vairākos sporta veidos, turklāt ļaujot startēt zem pašu karoga.
Jau šī gada jūnijā Starptautiskā Svarcelšanas federācija bija starp tām, kas ļāva krieviem un baltkrieviem atgriezties sacensību apritē. Šī organizācija oktobrī gāja vēl tālāk. Lemjot par 2028. un 2030. gada pasaules čempionātu rīkošanas tiesību piešķiršanu, 2030. gada sacensības lemts aizvadīt tieši agresorvalstī Krievijā.
Jāmin, ka lēmumu nepieņēma federācijas biedri, tostarp Latvija, bet gan izpildkomiteja, kuras sastāvā ir federācijas prezidents Muhameds Jaluds no Irākas un vēl 29 cilvēku no tādām eksotiskām valstīm kā Kuka salas un Nauru. Ir pārstāvētas arī ASV, Saūda Arābija, Ķīna, Kosova, Kostarika, Sudāna, Kamerūna, Filipīnas un citas valstis.
Par šo lēmumu ne visi bija priecīgi. Norvēģija to nosodīja, savukārt Ukraina, kas visvairāk cieš no izvērstā kara, plānojusi to apstrīdēt. Neizpratni par pieņemto lēmumu izrādīja arī Polija, kurai vēl nesen bija jāzaudē Eiropas junioru un U-23 čempionāta rīkošanas tiesības, jo tā atteicās garantēt ieceļošanas vīzas krievu un baltkrievu atlētiem.
The decision by the International Weightlifting Federation to award Moscow the 2030 World Championships is unacceptable. Such a decision, unprecedented since the start of Russia’s full-scale invasion, risks making the return of major international sporting events to the aggressor state appear acceptable. Russia continues to kill Ukrainians, including athletes. It is immoral to grant Moscow the privilege of hosting a major international sporting event while its aggression continues. We must not allow the Kremlin to use international sport to claim recognition, legitimacy or a return to business as usual without ending its aggression or facing accountability. We must prevent the normalisation of aggression, where one institution treats the war as someone else’s problem and encourages others to follow. We call on the IWF, the IOC and the international sporting community to work together to reverse this decision because the moment international sport starts rewarding aggressors, it loses the moral authority to speak about fairness, respect and integrity.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 26, 2026
"Krievija turpina nogalināt ukraiņus, tostarp sportistus. Ir amorāli piešķirt Maskavai privilēģiju rīkot nozīmīgus starptautiskus sporta pasākumus laikā, kad turpinās tās agresija," teica Ukrainas Ārlietu ministrs Andrijs Sibiga. "Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Kremlis izmanto starptautisko sportu, lai iegūtu atzinību un leģitimitāti vai lai atgrieztos pie ierastās starptautiskās sadarbības, neizbeidzot agresiju un nenesot atbildību par savu rīcību." Ukraiņi neplāno piedalīties 2030. gada čempionātā, ja tas tik tiešām notiks Krievijā.
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⚡️ Ukraine will not participate in the 2030 Weightlifting World Championship in Moscow, — Minister of Sports Matviy Bidny. Ukraine will also demand that the championship be moved to another country. Relevant appeals are being prepared to the International Weightlifting Federation and the IOC. The Ministry of Sports emphasizes that holding the competition in Russia during the war will become a tool of Kremlin propaganda. 👉 Follow @blyskavka_ua— BLYSKAVKA | Ukraine News (@blyskavka_ua) October 27, 2026
Šis jautājums guvis politisku ievērību. Eiropas Savienības starppaudžu, taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta komisārs Glens Mikalefs norādījis uz Krievijas Svarcelšanas prezidenta Aleksandra Vinokurova iesaisti Starptautiskās Svarcelšanas federācijas pieņemtajā lēmumā. Vinokurovs iekļauts Eiropas Savienības sankcijās.
Organising world championships in Moscow brings the international sport community back to Russia while its war against Ukraine persists. The International Weightlifting Federation made that choice, whilst serious questions remain about the role the Russian federation led by EU-sanctioned Aleksandr Vinokurov in securing it. The IOC must explain how its rules prevent international sport from being used to normalise this war and who takes responsibility for the safety of athletes expected to compete there. Sport is not a back door around EU sanctions. If the activities surrounding these sport bodies are used to circumvent sanctions, those responsible will be held accountable.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) October 26, 2026
"Pasaules čempionāta rīkošana Maskavā nozīmē starptautiskās sporta sabiedrības atgriešanos Krievijā laikā, kad turpinās tās karš pret Ukrainu," rakstīja Mikalefs. "Starptautiskā Svarcelšanas federācija ir pieņēmusi šādu lēmumu, lai gan joprojām pastāv nopietni jautājumi par to, kādu lomu šī lēmuma panākšanā spēlēja Krievijas federācija, kuru vada ES sankcijām pakļautais Aleksandrs Vinokurovs. Sports nav "sētas durvis", pa kurām apiet ES sankcijas. Ja darbības, kas saistītas ar šīm sporta organizācijām, tiks izmantotas sankciju apiešanai, par to atbildīgie tiks saukti pie atbildības."
"Šķiet, ir aizmirsts, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā joprojām turpinās," teikts Polijas federācijas paziņojumā, kas arīdzan nosoda pieņemto lēmumu. Organizācija apšaubīja, vai starptautiskās sporta organizācijas piemēro konsekventus standartus, uzdodot tiešu jautājumu: "Vai, pieņemot lēmumus, kas ir izdevīgi Krievijai, starptautiskās sporta federācijas ar tādu pašu konsekvenci ņem vērā plašāku politisko kontekstu?"
Latvijas Svarcelšanas federācijas priekšsēdētājs Viktors Ščerbatihs sarunā ar Latvijas radio pauda, ka pagaidām Latvija neapstrīdēs šo lēmumu, taču ir gatava pievienoties citu valstu nostājai, ja izveidosies spēcīgs pretinieku kopums. "Šodien, kamēr ir karš, tas nav pareizi. Domāju, ka tas ir izdarīts, lai paskatītos, kā vispār svarcelšana reaģēs uz to, jo četri gadi – tas ir ļoti ilgs laiks. Tas ir izdarīts speciāli." Ščerbatihs uzskatīja, ka, iespējams, ja svarcelšanas sabiedrība pret lēmumu iestāsies, krieviem rīkošanas tiesības var arī atņemt.