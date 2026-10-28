Trīskārtējais NHL labākais vārtsargs Helebaks pēc drāmas cienīgas starpsezonas atgriežas vārtos
Pirmo spēli šosezon Nacionālajā hokeja līgā (NHL) otrdien aizvadīja vārtsargs Konors Helebaks, palīdzot savai jaunajai komandai Ņūdžersijas "Devils" viesos pārspēt Dalasas "Stars" komandu.
Helebaks atvairīja 16 no 17 metieniem, sekmējot "Devils" uzvaru ar 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). 33 gadus vecais amerikāņu vārtsargs laukumā nebija devies kopš pagājušās sezonas beigām, kad vēl pārstāvēja Vinipegas "Jets".
Šajā vasarā Helebaks, kurš ir trīskārtējs Vezinas balvas ieguvējs, ko pasniedz NHL sezonas labākajam vārtsargam, un 2025. gada Hārta balvas ieguvējs kā NHL vērtīgākais spēlētājs, pieprasīja maiņu uz citu klubu, pēc kā neieradās uz "Jets" treniņnometni un tika diskvalificēts.
Pirms četrām dienām vārtsargs tika izmainīts uz "Devils" un otrdien aizvadīja savu pirmo maču kopš 13. aprīļa. Maiņas darījumā "Jets" no "Devils" ieguva uzbrucējus Dousonu Merseru un Niku Bjugstadu, vārtsargu Niko Dousu, tiesības uz uzbrucēju Aleksandru Komandu, kā arī otrās kārtas izvēli 2029. gada NHL draftā un septītās kārtas izvēli 2027. gada NHL draftā.
Otrdienas mačā Helebaku pārspēja tikai Džastins Hrikovjans, kurš 37. minūtē panāca 1:3. Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Niko Hišīrs, bet pa reizei precīzi meta Jespers Būkvists, Lūks Hjūzs un Džeks Hjūzs. "Devils" šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas, un komanda ar 16 punktiem 12 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Stars" pārtrūka piecu uzvaru sērija, un tā ar 15 punktiem atrodas sestajā vietā Rietumu konferencē.
Citos mačos pie "sausajām" uzvarām viesos tika Bufalo "Sabres" un Monreālas "Canadiens", kuras ar identisku rezultātu 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pārspēja attiecīgi Sanhosē "Sharks" un Sentluisas "Blues".
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"Sabres" vārtsargs Koltons Elliss atvairīja visus 23 mājinieku metienus un tika pie pirmā "sausā" mača šosezon un otrā karjerā, bet uzvaru nodrošināja Olena Zelvegera un Zaka Bensona gūtie vārti. Savukārt "Canadiens" vārtu vīrs Džeikobs Foulers atvairīja 46 metienus, sasniedzot karjeras rekordu, un tika pie savas otrās "sausās" spēles šosezon un trešā tāda mača NHL karjerā. Uzvarētāju rindās vārtus guva Zaks Bolduks un Florians Džekajs.
Vēl vienā mačā Austrumu konferences līderu duelī čempione Karolīnas "Hurricanes" savā laukumā ar 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) pieveica Bostonas "Bruins". Mājiniekiem vārtus guva Sebastjans Aho un Džeksons Bleiks, bet "Bruins" komandā, kurai pārtrūka astoņu spēļu sērija ar punktiem, vienīgais precīzais metiens Pavela Zahas kontā. "Hurricanes" ar 22 punktiem 14 spēlēs ir Austrumu konferences un visas līgas līdere, bet "Bruins" ar 19 punktiem 13 mačos konferencē ir otrā.