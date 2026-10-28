Ceturtās līgas klubs šokē Premjerlīgas čempioni "Arsenal", kas izstājas no Anglijas Līgas kausa
Anglijas futbola premjerlīgas čempionvienība Londonas "Arsenal" otrdien cieta pārsteidzošu zaudējumu Anglijas Līgas (EFL) kausa izcīņas astotdaļfinālā, piekāpjoties pēc spēka ceturtās līgas vienībai Flītvudas "Town"
Pamatlaiks "Town" mājvietā noslēdzās neizšķirti 1:1 (1:0), bet uzvarētāju noskaidrošanas sitienu sērijā mājinieki bija pārāki ar 5:3. "Arsenal" spēli pabeidza mazākumā, jo 85. minūtē no laukuma par nesportisku rīcību tika noraidīts 16 gadus vecais pussargs Makss Doumans.
34 - Fleetwood Town eliminating Arsenal is the first time a fourth-tier side has knocked out the reigning English champions in a domestic cup since Wrexham beat ... Arsenal 34 years ago in the FA Cup (1992). Shell-shocked. https://t.co/SoKOmRssDS— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2026
Pirmā puslaika 21. minūtē "Town" vadībā izvirzīja Ārons Lupalo-Bi, bet izlīdzinājumu premjerlīgas čempioni panāca 50. minūtē pēc Viktora Jēkeresa precīzā sitiena. 11 metru sitienu sērijā mājinieki bija nekļūdīgi, bet "Arsenal" kļūdījās ceturtajā sērijā, kad neprecīzi sita Brunu Gimaraiss. Šī gada Pasaules kausa astotdaļfinālā brazīlietis nerealizēja 11 metru sitienu arī pret Norvēģijas valstsvienību.
Arsenal just lost to Fleetwood Town in the EFL Cup. Arsenal’s roster: $1.5 BILLION Fleetwood Town’s roster: $3 million Fleetwood is currently 18th in the 4th level of English soccer. Possibly the biggest upset in English soccer history. https://t.co/8aVUiKSlYp— Barstool Sports (@barstoolsports) October 27, 2026
The moment Fleetwood Town beat Arsenal in the biggest cup shock of all time🤯 https://t.co/PTMBB3pJpl— Ross McCulloch (@Rossmac212) October 27, 2026
"Town" komanda pēc spēka ceturtajā līgā - "League Two" - pēc 13 kārtām ieņem tikai 18. vietu 24 komandu konkurencē, bet "Arsenal" pēc astoņām kārtām ir premjerlīgas vicelīdere. Citā EFL kausa astotdaļfināla mačā otrdien divu pēc spēka trešās līgas - "League One" - komandu duelī Bredfordas "City" ar 2:0 (1:0) pieveica Pīterboro "United".
Atlikušajos astotdaļfināla pāros tiksies tikai premjerlīgas klubi - pašreizējie kausa ieguvēji Mančestras "City" spēlēs ar Braitonas un Havas "Albion", "Liverpool" mērosies spēkiem ar Londonas "Chelsea", "Bournemouth" tiksies ar Birmingemas "Aston Villa", Londonas derbijā spēlēs "Fulham" un "Crystal Palace", bet "Sunderland" cīnīsies ar "Brentford". Pērn devīto reizi EFL kausu izcīnīja Mančestras "City", finālā ar 2:0 (0:0) pārspējot "Arsenal".