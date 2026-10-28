Taunsam iespaidīgs "double-double" čempionu pirmajā uzvarā, Teitumam izšķirošais grozs pēdējā sekundē
Pie pirmās uzvaras šīs sezonas Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) otrdien tika pagājušās sezonas čempione Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā pieveica Detroitas "Pistons".
Ar trim zaudējumiem sezonu sākusī "Knicks" svinēja panākumu ar 111:97 (25:38, 26:12, 37:13, 23:34). Uzvarētāju rindās ar iespaidīgu "double-double" izcēlās Karls-Entonijs Taunss, kurš guva 27 punktus un izcīnīja 20 atlēkušās bumbas zem groziem, bet Džeilens Bransons pievienoja 23 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Taunss kļuvis par pirmo spēlētāju šajā sezonā, kurš spēlē gūst 20+ punktus un izcīna 20+ atlēkušās bumbas.
KAT posted the first 20+ PTS and 20+ REB game by any player this season tonight ‼️ 27 PTS I 20 REB I NYK W https://t.co/HbapxxH77w— NBA (@NBA) October 28, 2026
"Pistons" rindās, kas piedzīvoja pirmo zaudējumu četros mačos, ar 22 punktiem un deviņām bumbām zem groziem izcēlās Pols Rīds, bet 19 punktus guva Keids Kaningems, kura rēķinā arī deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. Neskatoties uz zaudējumu, "Pistons" saglabā pirmo vietu Austrumu konferencē, kamēr "Knicks" ir tikai 13. pozīcijā.
Citā mačā trešo uzvaru trīs sezonas spēlēs otrdien svinēja Portlendas "Trail Blazers", kas viesos pieveica Losandželosas "Lakers" komandu. Viesi uzvarēja ar 136:129 (32:38, 36:35, 34:30, 34:26), sagādājot "Lakers" pirmo zaudējumu četrās spēlēs.
23 from Ja. 23 from Deni. 22 from Jrue. 21 from Dame. This quartet of @trailblazers accounted for 89 POINTS (65.4% of Portland's scoring) to secure their third straight W to open the season 👏 https://t.co/WjKnGE8q9P— NBA (@NBA) October 28, 2026
Uzvarētājiem pa 23 punktiem guva Dža Morants un Deni Avdija, bet 21 punktu pievienoja Demjens Lilards. "Lakers" no pirmā zaudējuma sezonā neglāba Lukas Dončiča 41 punkts un deviņas rezultatīvas piespēles, kamēr Ostins Rīvzs sakrāja 26 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles. Rietumu konferencē "Trail Blazers" atrodas ceturtajā vietā, bet "Lakers" ir piektie.
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Vēl vienā mačā Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar 130:103 (39:29, 41:25, 27:26, 23:23) pārspēja Sakramento "Kings", tiekot pie otrā panākuma četrās spēlēs. Viktors Vembanjama uzvarētāju rindās izcēlās ar 29 punktiem, desmit izcīnītām bumbām zem groziem un pieciem bloķētiem metieniem, savukārt Džulians Šampanī pievienoja 26 punktus. Vembanjama spēlē izcēlās ar deviņiem triecieniem grozā no augšas jeb "slam-dunk", kas ir atkārtots karjeras rekords.
Wemby put on a SHOW in San Antonio tonight! 🍿 29 PTS 🍿 10 REB 🍿 5 BLK 🍿 9 DUNKS (ties career-high) The @spurs secure the victory at home! https://t.co/0Jo5cNqqvg— NBA (@NBA) October 28, 2026
"Kings" rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija De'Andrē Hanters, 22 punktus guva Zeks Lavins, bet 20 punktus un 14 atlēkušās bumbas sakrāja lietuvietis Domants Sabonis. "Spurs" pēc panākuma pakāpās uz septīto vietu Rietumu konferencē, bet "Kings" ar četriem zaudējumiem četrās spēlēs ir pēdējā, 15. vietā.
Tikmēr Austrumu konferences komandu duelī Bostonas "Celtics" savā laukumā papildlaikā ar 125:124 (26:31, 30:30, 30:21, 31:35, 8:7) pieveica Bruklinas "Nets", sagādājot pretiniekiem ceturto zaudējumu četrās spēlēs. Uzvaras grozu ar pustālo metienu līdz ar beigu sirēnu mājiniekiem guva Džeisons Teitams, kurš spēli noslēdza ar 40 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl "Celtics" rindās 20 punktus guva Pols Džordžs, bet 16 punktus - Deriks Vaits. Teitums kopš 2019./2020. gada sezonas guvis uzvaras grozus pēdējo trīs sekunžu laikā spēlē septiņos mačos, kas ir visvairāk NBA.
10/27/2026 01/31/2025 11/16/2024 02/25/2023 01/03/2021 12/23/2020 11/01/2019 @jaytatum0 now owns the MOST GAME-WINNERS with under 3 seconds left since the start of the 2019-20 NBA season 🚨 https://t.co/rU7vfIVg4r— NBA (@NBA) October 28, 2026
"Nets" sastāvā ar 27 punktiem un 12 bumbām zem groziem izcēlās Maikls Porters jaunākais, 24 punktus guva Džūliuss Rendls, bet 17 punktus pievienoja Mikels Brauns jaunākais. Bostonas komanda ar bilanci 3-1 konferencē atrodas ceturtajā vietā, bet "Nets" ar četriem zaudējumiem ieņem pēdējo, 15. pozīciju.
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NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪️ POR wins 3rd straight ▪️ BOS improves to 3-1 https://t.co/dyE4oXXiI5— NBA (@NBA) October 28, 2026