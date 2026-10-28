Brieža un Zuša cīņa tomēr nenotiks? Bokseri apmainās laipnībām, cīņas organizators skaidro peripetijas
27. oktobra vakarā kaislības sociālajos tīklos virmoja ap iespējamo Maira Brieža un Kristapa Zuša potenciālo cīņu nākamgad "King of Kings" šova ietvaros. Visdrīzāk, 20. martā abu cīņa nenotiks.
Pirmais ar paziņojumu sociālajos tīklos klajā nāca Mairis Briedis, kurš tobrīd noklusēja būtisku personīgo informāciju. Viņš vērsās pie Zuša, sakot, ka dzirdējis informāciju par viņa nevēlēšanos vairs cīnīties.
Ilgi atbilde nebija jāmeklē. Kristaps Zutis publicēja video sociālajā tīklā "Instagram", kur telefona sarunā apsola "King of Kings" organizatoram, ka ir gatavs nākamā gada 20. martā cīnīties ar Briedi un viņš no cīņas ar titulēto bokseri nebaidās. Iepriekš pēdējā "King of Kings" cīņu šova laikā abi pēc Zuša uzvaras tikās ringā, un provizoriski vienojās aizvadīt cīņu. Vēlāk tika paziņots, ka tā varētu notikt nākamā gada 20. martā.
Briedim bija jāatbild vēlreiz. "Sākumā es Zutim vispār piedāvāju atnākt uz treniņu un atbildēt par saviem vārdiem. Ko viņš ir runājis četrus gadus. Pēc tam satikos ar "Bazara 0" organizatoru Daniilu Vesņenoku, kas, iespējams, varētu man uztaisīt cīņu. KOK arī mani uzaicināja uz pēdējo cīņu šovu un piedāvāja organizēt cīņu ar Zuti. Tomēr es teicu, ka 20. martā nekādīgi nevarēšu, jo man ir ieplānota diezgan nopietna operācija plecam. Vesņenoks teica - 9. janvārī mēs taisam "Bazara 0", lielu turnīru ar šo cīņu. Tagad rit pārrunas ar Zuti, kuram piedāvā nenormāli lielu naudas summu par šo cīņu. Zuti, vai nu cīņa būs 9. janvārī, vai tās nebūs vispār!"
Ar oficiālu paziņojumu klajā nāca "King of Kings". "Oficiāli varam apstiprināt, ka bija panākta vienošanās par cīņu starp Mairi Briedi un Kristapu Zuti. To oficiāli izziņoja 17. oktobrī "KOK 129 World Series" laikā. Iepriekš Briedis norādīja, ka martā viņam plānota operācija, šo informāciju apstiprinot mums 20. oktobrī. Uzzinot par šiem jaunumiem, steidzami reaģējām. Komunicējām ar "Xiaomi Arena', lai atrastu agrāku datumu. 24. oktobrī negaidīti Mairis Briedis mūs informēja, ka lauž mūsu noslēgto līgumu, jo ir parakstījis vienošanos ar "Bazara 0"."
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"Vēlamies uzsvērt, ka Kristapam Zutim ir spēkā esošs līgums ar KOK organizāciju, kurā noteiktas konkrētas sportista līgumsaistības. Mūsu nostāja ir skaidra – saskaņā ar šī līguma noteikumiem Kristaps Zutis nedrīkst piedalīties citu organizatoru rīkotajās profesionālajās cīņās bez iepriekšējas rakstiskas KOK piekrišanas. Tādēļ jebkādi plāni organizēt Maira Brieža un Kristapa Zuša cīņu citas organizācijas ietvaros ir jāsaskaņo ar KOK."
"Vēlamies apliecināt visiem cīņas sporta līdzjutējiem, ka Kristaps Zutis joprojām ļoti vēlas un ar nepacietību gaida iespēju ringā tikties ar Mairi Briedi. Tādēļ mēs arī turpmāk ticam, ka šī ilgi gaidītā cīņa notiks. Tomēr mūsu mērķis un nostāja paliek nemainīga – šai cīņai jānotiek KOK ringā, kā sākotnēji tika panākta vienošanās un oficiāli paziņots. Mūsu piedāvājums Mairim Briedim joprojām ir spēkā. Esam pilnībā gatavi organizēt šo cīņu 2027. gada februārī vai marta sākumā. Ja plānotās operācijas un sportista veselības stāvokļa dēļ tas nebūtu iespējams, esam gatavi pārcelt cīņu arī uz 2027. gada oktobri."
Savu viedokli par notiekošo vēlreiz publicēja Zutis. "Ir cilvēki, kuri pieturās pie saviem vārdiem, atbild par saviem vārdiem un kuru vārds kaut ko nozīmē. Tie nemaina karogus un kuri nelokās kā vējā smiltis. Tu iekāpi pie manis ringā un cīņas datums ir 20. marts."Jāmin gan, ka vēl nesen Zutis cīnījās jau piesauktā "Bazara 0" cīņu vakarā, zaudējot Kasparam Kambalam. Arī pirms tam viņš ir bijis "Bazara 0" cīņu programmā, ne tikai "King of Kings".