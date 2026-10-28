Nākamgad Latvijā notiks prestižā UCI Pasaules Nāciju kausa posms šosejas riteņbraukšanā
Latvijai uzticēts rīkot nākamā gada Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules Nāciju kausa posmu šosejas riteņbraukšanā junioriem, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Latvijai uzticēts rīkot vienu no trim Eiropā plānotajiem UCI Pasaules Nāciju kausa posmiem junioru vecuma grupas puišiem un meitenēm. Sacensības notiks no nākamā gada 2. līdz 4. jūlijam, un plānots, ka tajās piedalīsies līdz 300 sportistiem no vismaz 25 valstīm.
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules Nāciju kauss junioriem ir prestižākā platforma, kurā sevi apliecina nākotnes pasaules riteņbraukšanas zvaigznes, tostarp “Tour de France” un citu grandtūru izcilnieki. Šogad šāda līmeņa sacensībās ar panākumiem startēja arī Latvijas junioru izlase. Godalgas atsevišķos posmos izcīnīja Arvīds Logins, bet Vācijas tūres kopvērtējumā 11. vietu ieguva Georgs Tjumins.
Nākamajā gadā UCI ir būtiski mainījusi Pasaules Nāciju kausa formātu. Eiropā 2027. gadā norisināsies tikai trīs sacensību posmi un lielais fināls. Posmi plānoti Beļģijā, Francijā un Latvijā, savukārt fināls notiks Itālijā. Atsevišķi posmi paredzēti arī Ziemeļamerikā, Okeānijā, Āzijā un Āfrikā. Lielajam finālam no Eiropas kvalificēsies desmit labākās komandas. Nāciju kausa sacensībās tiks sadalītas kvotas dalībai UCI pasaules čempionātā un UEC Eiropas čempionātā.
Latvijas posma sacensības plānots aizvadīt Vidzemes reģionā. Programmā paredzēts prologs un divi atsevišķi etapi. Plašāku informāciju par sacensību norises vietām un maršrutiem LRF sola publicēt drīzumā.