Rūdolfam Balceram divas piespēles uzvarā pār Ābolu, rezultatīvs arī Deniss Smirnovs
Latvijas uzbrucēji Rūdolfs Balcers un Deniss Smirnovs otrdien Šveices hokeja līgas (NL) mačos atzīmējās ar rezultatīvām piespēlēm, komandām spēlējot ar mainīgām sekmēm.
Balcers atdeva divas rezultatīvas piespēles, palīdzot Cīrihes "Lions" viesos ar 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) pārspēt "Bern" komandu ar latvieti Rodrigo Ābolu sastāvā. Mača 29. minūtē Balcers asistēja komandas otrajos vārtos, palīdzot Miko Lehkonenam vairākumā panākt 2:0, bet 57. minūtē rezultatīvi piespēlēja Janikam Vēberam, kurš ar raidījumu tukšos vārtos panāca beigu rezultātu 4:1.
Rodrigo Ābols zaudē iemetienu un tautietis Rūdolfs Balcers lielajā vairākumā nopelna rezultatīvu piespēli! 🎯 https://t.co/xSjQP1Dse3— zemledus (@zemledus) October 27, 2026
Balcers uz ledus bija 16 minūtes un piecas sekundes, no kurām minūti un 59 sekundes spēlēja vairākumā un 35 sekundes mazākumā. Uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Savukārt Ābols spēlēja 17 minūtes un 37 sekundes, no kurām divas minūtes un divas sekundes uz ledus bija vairākumā un 45 sekundes mazākumā. Viņa rēķinā četri metieni pa vārtiem, uzvarēti 16 no 25 iemetieniem un negatīvs lietderības koeficients -2.
Šosezon Balcers 14 spēlēs iekrājis 11 (4+7) punktus, bet Ābolam 14 mačos ir 12 (6+6) punkti.
Citā mačā Smirnova pārstāvētā "Ajoie" viesos ar 4:7 (1:2, 0:1, 3:4) piekāpās "Kloten" vienībai. Smirnovs pirmā perioda pēdējā minūtē vairākumā asistēja vārtu guvumā Antoni Honkam, kurš panāca 1:2.
Latvijas uzbrucējs kopuma uz ledus bija 20 minūtes un 52 sekundes, no kurām četras minūtes un 47 sekundes spēlēja vairākumā un četras minūtes un 20 sekundes mazākumā. Statistikā viņš atzīmējās ar diviem metieniem pa vārtiem, vienu bloķētu raidījumu, uzvarētiem astoņiem no 19 iemetieniem un negatīvu lietderības koeficientu -3. Šosezon Smirnovs 17 spēlēs sakrājis astoņus (2+6) punktus.
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Vēl vienā mačā vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" komanda savā laukumā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) papildlaikā piekāpās Ženēvas "Servette". Latviešu vārtsargs šoreiz palika uz rezervistu soliņa. Šosezon latviešu vārtsargs laukumā devies deviņos mačos un vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 3,15 ripas un ticis galā ar 88,6% metienu.
Vēl "Lugano" ar latviešu aizsargu Hariju Cjunski sastāvā izbraukumā ar 2:7 (1:0, 0:4, 1:3) piekāpās "Zug" vienībai. Cjunskis laukumā pavadīja divas minūtes un 42 sekundes, kuru laikā bloķēja vienu metienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1. Cjunskis šosezon NL aizvadījis astoņus mačus, kuros pie rezultativitātes punktiem nav ticis.
Turnīra līdere ar 42 punktiem 16 spēlēs ir "Lions", "Bern" ar 25 punktiem 15 mačos ir sestajā pozīcijā, devītajā vietā ar 22 punktiem 17 spēlēs ir "Ajoie" komanda, 19 punkti 16 spēlēs ir "Lugano", kas atrodas 12. vietā, bet "Lakers" ar 18 punktiem 17 mačos ir 13. pozīcijā 14 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".