Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis palīdz “Panthers” sagraut “Jets” ar 5:1
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izbraukumā uzvarēja Vinipegas "Jets" komandu.
"Panthers" bija pārāki ar 5:1 (3:0, 1:1, 1:0), tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
Vilmanis laukumā pavadīja 12 minūtes un 35 sekundes, no kurām trīs sekundes spēlēja vairākumā, izdarīja divus metienus pa vārtiem, veica četrus spēka paņēmienus un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Latviešu aizsargs Uvis Balinskis šoreiz palika ārpus "Panthers" pieteikuma.
Uzvarētājiem divus vārtus guva Kārters Verhegī, ar 1+2 izcēlās Breidijs Tkačaks, 1+1 iekrāja Niko Mikola, vienus vārtus guva Sems Reinhards, bet Metjū Tkačaks atzīmējās ar četrām rezultatīvām piespēlēm.
Mājiniekiem, kuri piedzīvoja jau sesto zaudējumu pēc kārtas, vienīgos vārtus guva Ādams Lorijs.
Ar 16 punktiem 13 spēlēs "Panthers" ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā vēlreiz tiksies ar "Jets".