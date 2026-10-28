Izsauc policiju, jo 3 gadus vecs puika "pārāk labi spēlē futbolu". Nevada Neimars Pjērs kļuvis par starptautisku superzvaigzni
Sociālos tīklus “uzspridzinājis” gadījums, kad ASV Floridas štatā no futbola laukuma esot padzīts 3 gadus vecs zēns, jo viņš esot pārāk labi spēlējis pret gados vecākiem pretiniekiem. Taču viss nav tik vienkārši, kā varētu šķist.
Pagājušās nedēļas nogalē bērnu kāds “i9 Sports” bērnu futbola programmas organizators izsauca policiju, lai panāktu trīs gadus vecā Nevadas Neimara Pjēra ģimenes aiziešanu no parka, kura futbola laukumā notikušas sacensības. Organizators policistiem apgalvoja, ka Nevada grūstījis citus spēlētājus un viņa ģimene izraisījusi nekārtības.
Zēna vecāki sociālajos tīklos publicēja video, kurā redzams, kā viņu dēls spēlē futbolu ar citiem bērniem pirms policijas ierašanās. Internetā strauji par “virālu” kļuvušajā video redzams, kā Nevada veikli apspēlē citus bērnus un gūst vairākus vārtus. Vēlāk zēns apjucis vēro, kā Vinterparkas policisti lūdz viņa ģimeni doties prom no publiskā parka. Vecāku publicētajā video nav redzams, ka zēns būtu fiziski aizskāris citus spēlētājus.
“i9 Sports” pārstāvis skaidroja ESPN, ka policija izsaukta dēļ konflikta, kas izcēlies starp vairāku bērnu vecākiem. ““i9 Sports” ir izvērtējis sestdien Vinterparkā notikušo, tostarp aptaujājis klātesošos un iepazinies ar policijas rīcībā esošajiem materiāliem,” teikts paziņojumā. “Policijas izsaukums nebija saistīts ar bērnu.” “Līgas pārstāvis izsauca policiju, lai ziņotu par konfliktu starp pieaugušajiem spēles laikā un palīdzētu mazināt saspīlējumu. Amatpersona vecāku uzvedību raksturoja kā traucējošu. Mūsu rīcībā nav paša konflikta videoieraksta, un mēs nevēlamies izteikt papildu spriedumus par ģimeni ārpus tā, kas tika ziņots policijai. Vinterparkas policijas departaments ir apstiprinājis, ka neviens netika aizturēts, nevienam netika noteikts aizliegums atrasties parkā un neviens netika piespiests to pamest. Šis bija civiltiesisks, nevis krimināltiesisks jautājums.”
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“i9 Sports” paziņoja, ka Nevadas vecāki pieprasījuši atmaksāt dalības maksu un tas ir izdarīts. “Pēc incidenta līga lūdza konfliktā iesaistītos pieaugušos turpmāk nepiedalīties programmā,” teikts paziņojumā. Taču konflikts nebūt nav izsmelts. “i9 Sports” paziņojis, ka publikas reakcija uz notikušo bijusi “spēcīga” un viņi sākuši saņemt draudus.
Pirmdien publiskotajos policistu ķermeņa kameru ierakstos redzams, kā zēna vecāki likumsargiem skaidro, ka viņu dēls no futbola līgas izslēgts tāpēc, ka spēlē pārāk labi, savukārt pasākuma organizētājs viņus vaino sliktā uzvedībā, bet puiku netīrā spēlē.
“Puika spēlē labi. Viņš ir lielisks. Tiešām ļoti labs,” policistu kameras ierakstā saka organizators. “Viņš ir daudz attīstītāks par pārējiem, tāpēc gūst ļoti daudz vārtu. Taču viņš grūsta citus bērnus. Es centos viņam paskaidrot, ka nedrīkst grūstīties, jo mēs vēlamies spēlēt bez grūstīšanās, vai ne?”
Savukārt ārkārtas palīdzības dienestam pa tālruni 911 veiktā zvana ierakstā organizators apgalvo, ka Nevadas mamma uzvedusies “ļoti, ļoti traucējoši, visur sekojusi man un apsaukājusi mani daudzu cilvēku klātbūtnē”.
Nevadas vecāki internetā publicēja video no pasākuma, kurā redzams, kā viņu dēls bez īpašām grūtībām apspēlē par sevi vecākus bērnus. Video ātri kļuva populārs sociālajos tīklos. Vecāku publicētajos kadros nav redzams, ka Nevada grūstītu citus bērnus. “Viņi ir dusmīgi uz manu dēlu, jo viņš patiešām prot spēlēt futbolu. Viņi burtiski izmet viņu no šīs vietas tikai tāpēc, ka viņš labi spēlē futbolu,” policijas ķermeņa kameras ierakstā saka zēna mamma. “Sākumā viņi teica, ka viņš nedod piespēles, bet, kad viņš piespēlē, neviens nespēj uztvert bumbu.”
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Puikas mamma telekanālam “ABC News” pastāstīja, ka metusies aizstāvēt savu dēlu, kad uzzinājusi, ka viņam atkal būs jāsēž uz rezervistu soliņa, lai dotu iespēju spēlēt citiem bērniem. Zēns jau iepriekš vairākās spēlēs ticis atstāts malā pēc tam, kad par viņa pārāk labo spēlēšanu sūdzējušies citu bērnu vecāki. Viņa atzina, ka Nevada laukumā dominē pār pārējiem spēlētājiem. “Tas ir veids, kā viņš kustas. Kā viņš pārvietojas ar bumbu. Neviens viņam nespēj atņemt bumbu,” viņa sacīja.
Grifina pastāstīja, ka cilvēki uz viņas dēlu klieguši, pieprasot, lai viņš “piespēlē bumbu”. Ieraugot policistus, zēns nobijies, it kā būtu izdarījis kaut ko sliktu. Mamma uzskata, ka piedzīvotais iedragājis viņa pašapziņu un spēlētprieku. “Kādā brīdī arī Nevadas jūtām ir jāsāk kaut ko nozīmēt,” viņa uzsvēra. "Visi uztraucas par savu bērnu jūtām. Viņu bērni vēlas tikt laukumā. Viņu bērni vēlas spert pa bumbu. Arī mans bērns to vēlas. Viņš nesaprot, kāpēc viņam jāsēž malā, kamēr visi pārējie spēlē.”
Mamma arī apgalvoja, ka dzirdējusi citus vecākus mudinām savus bērnus laukumā grūstīt viņas trīsgadīgo dēlu, kurš spēlē futbola līgā kopā ar piecgadīgiem bērniem.
Savukārt “i9 Sports” darbinieks policistiem paziņoja, ka organizācija ir gatava atmaksāt Nevadas vecākiem dalības maksu, ja viņi aizies. “Es vienkārši gribu, lai viņš dodas prom. Nekavējoties,” organizators sacīja policistiem. “Vienkārši pasakiet man viņu vārdus, lai es varētu atmaksāt naudu.”
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Vinterparkas policijas departaments apstiprināja, ka ģimene piekritusi doties prom no pasākuma un neviens nav aizturēts. “Ģimene norādīja, ka spēle ir beigusies un viņi dodas prom. Ģimenes locekļi sadarbojās ar policistiem,” teikts departamenta tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā. “Neviens netika aizturēts, nevienam netika aizliegts atrasties parkā, un neviens netika piespiests to pamest.” Policija īpaši uzsvēra, ka "par spīti dažu sociālo mediju paustajām baumām, nekad nav bijis pamata uzskatīt, ka policija būtu izsaukta dēļ bērna izcilā snieguma futbola laukumā."
Tikmēr viens no policistiem izteicies, ka vēl gribētu redzēt, ko laukumā prot mazais Nevada. “Es patiesībā gribētu redzēt, kā viņš spēlē. Varu derēt, ka viņš ir labs,” dzirdams, kā policists saka savam kolēģim ķermeņa kameras ierakstā. Jāpiemin, ka puikas vecāku "Instagram" kontā var redzēt daudzus video, kuros mazais Nevada demonstrē savu talantu.
Savukārt bijušais ASV futbola izlases spēlētājs Edijs Džonsons pirmdien paziņoja, ka viņa futbola akadēmija ir gatava uzņemt Nevadu. Futbolists, kurš savulaik spēlējis Anglijas premjerlīgas klubā “Fulham”, kā arī vairākos ASV futbola līgas MLS klubos, bet 2006. gadā ASV izlases sastāvā spēlējis Pasaules kausa izcīņā, Floridas štata Orlando vada futbola akadēmiju “EJE7 Soccer Academy”. Savā “Instagram” kontā viņš norādīja, ka zēna izslēgšana no programmas un jauniešu līgas lēmums iesaistīt policiju, lai panāktu viņa ģimenes aiziešanu no parka, spilgti atspoguļo problēmas, kas valda ASV bērnu un jauniešu futbolā. “Viņa situācija ir izgaismojusi daudzas problēmas, kas joprojām pastāv šīs valsts jauniešu futbolā,” rakstīja Džonsons. “Privileģētības apziņa, greizsirdība, skaudība, nepotisms, apzināta iespēju ierobežošana un aizspriedumaina attieksme, īpaši pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu.”
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Džonsons pastāstīja, ka Nevadas ģimene jau agrāk vēlējusies, lai zēns trenētos viņa akadēmijā, kad bērnam bija tikai divi gadi. Toreiz Džonsons vecākiem paskaidrojis, ka zēns vēl ir pārāk jauns šai programmai, un ieteicis sākotnēji gūt pieredzi vietējās bērnu futbola līgās.
Pilnīgi iespējams, ka par mazo Nevadu Pjēru mēs vēl dzirdēsim, kad viņš būs nonācis profesionāļu rokās, un varbūt ne tik tālā nākotnē viņš iekaros fanus sirdis kādā pasaulslavenā klubā. Galu galā viņa liktenis jau bija izlemts, kad vecāki viņam iedeva vidējo vārdu Neimars!