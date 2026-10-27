Joprojām bez agresorvalsts karoga: IBSF lemj par Krievijas bobslejistu un skeletonistu likteni
Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) otrdien savā ārkārtas kongresā balsoja par krievu bobslejistu un skeletonistu dalību 2026./2027. gada sezonas IBSF sacensībās individuālo neitrālo sportistu statusā, ziņo IBSF.
IBSF ziņo, ka ārkārtas kongresā IBSF izpildkomiteja nodeva dalībvalstu federācijām balsošanai jautājumu par IBSF dalības kritēriju piemērošanu Krievijas sportistiem.
Kongress lēma, ka IBSF dalības kritēriji sportistiem ar Krievijas sportisko piederību, kas tika apstiprināti 2025. gada oktobrī, paliek spēkā arī IBSF 2026./27. gada sezonā.
Saskaņā ar šo lēmumu sportisti ar Krievijas sportisko piederību var turpināt piedalīties sacensībās tikai kā individuālie neitrālie sportisti (AIN), ievērojot 2025. gada oktobra dalības kritērijos noteiktos nosacījumus par tiesībām piedalīties un sportistu atbilstības pārbaudēm IBSF noteiktajiem kritērijiem. Turklāt tas attiecas tikai uz individuālajām IBSF disciplīnām - skeletonu un sacensībām monobobā.
Pirmās Pasaules kausa posma bobslejā un skeletonā sacensības sāksies 27. novembrī Vācijas trasē Altenbergā.