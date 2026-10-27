Latviešu diena Čehijas ekstralīgā: Egle un Jaks sarūgtina pretinieku vārtsargus
Latvijas uzbrucējs Haralds Egle otrdien guva vienīgos Karlovi Varu "Energie" vārtus zaudējumā savā laukumā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā, bet aizsargs Jānis Jaks ar precīzu metienu izcēlās Litvīnovas "Verva" uzvarā Pardubicē.
Egles un Roberta Mamčica pārstāvētā "Energie" ar 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) piekāpās Fēlikss Gavara pārstāvētajai "Mlada Boleslav".
Egle guva vārtus 51. minūtē vairākumā. Viņš 16 minūtēs un 31 sekundē laukumā trīsreiz meta pa vārtiem un uzvarēja trijos no 12 iemetieniem. Mamčics 20 minūtēs un 45 sekundēs laukumā pielietoja vienu spēka paņēmienu. Gavars 17 minūtēs un 55 sekundēs laukumā trīsreiz meta pa vārtiem un uzvarēja pusē no 14 iemetieniem, kā arī spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
"Verva" ar 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) uzvarēja Pardubices "Dynamo". Jaks 37. minūtē guva pirmos vārtus viesu labā - 1:2. Viņš 19 minūtēs un 10 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Pa rezultatīvai piespēlei nopelnīja Renārs Krastenbergs Česke Budejovices "Motor" uzvarā ar 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) savā laukumā pār Hradeckrālovas "Mountfield" un Kristiāns Rubīns Plzeņas "Škoda" panākumā savā laukumā pagarinājumā, ar 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) pieveicot Ralfa Freiberga pārstāvēto "Olomouc".
Vēl vienā spēlē Prāgas "Sparta" bez savainotā Mārtiņa Dzierkala sastāvā viesos ar 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) piekāpās Kladno "Rytiri".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Motor", kas ar 26 punktiem 15 spēlēs ieņem ceturto vietu 14 komandu vidū.
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Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".