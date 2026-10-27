Ar rekordlielu dalībnieku skaitu Jelgavā atklās projekta “Sporto visa klase” 13. sezonu
Piektdien Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) Jelgavā norisināsies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta “Sporto visa klase” 13. sezonas atklāšanas pasākums. Kā ierasts, pasākums ir veltīts tieši jaunajām klasēm, kuras projektam pievienojas pirmo gadu.
Šajā mācību gadā projektā fiksēts jauns mēroga rekords - dalībai pieteikušies 9 762 dalībnieki jeb 488 klases no 171 Latvijas izglītības iestādes. Atklāšanas svētkos Jelgavā “Sporto visa klase” projektam oficiāli pievienosies 163 jaunās klases, uzsākot savu ceļu uz ikdienas fiziskajām aktivitātēm piecas reizes nedēļā.
Pasākuma programma Zemgales Olimpiskajā centrā sāksies jau no plkst. 10.30 ar radošām aktivitātēm, spēlēm un fotosienu. No plkst. 11.00 līdz 11.30 bērniem būs iespēja satikt Latvijas sporta personības autogrāfu sesijā. Svētku oficiālā atklāšana un šova programma sāksies plkst. 12.00 pasākuma vadītāja Sanda Miltoviča vadībā. Klātesošos priecēs dažādi priekšnesumi, draudzīga izkustēšanās kopā ar pasākuma talismaniem - Klasēnu, Klasīti un “Rimi” dārzeņiem. Svinīgās programmas daļā paredzēta himnas atskaņošana, “Sporto visa klase” karoga ienešanas un jauno dalībnieku uzrunāšana, karogu pasniegšana un zvēresti.
Turpinot LOK iedibināto tradīciju, pasākuma laikā jau devīto gadu tiks godināti aizvadītās sezonas izcilnieki četrās īpašās nominācijās - Atsaucīgākā klases audzinātāja, Atsaucīgākais sporta pedagogs, Aktīvākā izglītības iestāde un Aktīvākā pašvaldība. Pasākuma izskaņā visus klātesošos sagaidīs muzikāls pārsteigums.
Programma “Sporto visa klase” dibināta 2014. gadā, lai veicinātu 2. - 6. klašu skolēnu fizisko aktivitāti un sagatavotību, palielinot sporta stundu skaitu līdz piecām stundām nedēļā. Projekts motivē bērnus regulāri nodarboties ar sportu, iepazīt dažādus sporta veidus, kā arī stiprina izpratni par komandas darbu un kopīga rezultāta sasniegšanu. Vienlaikus tiek vērtētas arī skolēnu sekmes mācībās, veidojot vispusīgu pieeju veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
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Projekta ietvaros pavasarī klases piedalās stafešu sacensībās, kas kopā ar labajiem darbiem, sekmēm un vispārīgās fiziskās sagatavotības uzdevumiem tiek ņemtas vērā, lai kvalificētos finālsacensībām. Maija nogalē labākās klases satiksies finālā, lai noteiktu uzvarētājus katrā klašu grupā izņemto 2. klases, kurām pirmais gads projektā tiek aizvadīts bez finālssacensību elementa, lai iekustētos un iepazītos ar projekta galveno fokusu - vairāk fizisku aktivitāšu katru dienu.
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Olimpisko komiteju (EOC) atbalstu, iesaistot arī privātā sektora partnerus - “Rimi Latvia”, “Sportland”, “Moller Auto”, “Akvedukts”, Tirdzniecības centru “Domina” un dabīgo minerālūdeni “Stelpe”. Projekta ietvaros jau piekto gadu notiek arī LOK un VAS Latvijas Loto iniciatīva Kustība, kas vieno, kuras ietvaros ar Sporta loterijas un interaktīvās izlozes Sporto visi palīdzību tiek vākti līdzekļi sporta dzīves uzlabošanai Latvijas skolās, kā arī noteikts, kura no projekta skolām šo finansējumu iegūs. Katru nedēļu visa mācību gada garumā tiek izlozēta viena skola, kas saņems 5000 eiro finansējumu. Vairāk par izlozi var uzzināt šeit.