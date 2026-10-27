Bodibildinga leģenda Aivars Visockis: "Man jāizskatās tā, lai tiesnešiem žoklis atkaras"
Latvijā zināmākais bodibildinga pārstāvis Aivars Visockis savu ķermeni būvēt un veidot sācis pirms 45 gadiem un turpina to darīt joprojām. Nākamgad jūlijā gaidāmas kārtējās IBFA bodibildinga sacensības Itālijā, Sapri, “Mr. Universe” un “Mr. Europe” kategorijā, kurās viņš uz skatuves kāps jau vecuma grupā 70+.
Tiekamies Aivara pašreizējā darbavietā – sporta klubā FitSpot, kur viņš vada privātos treniņus un izstrādā individuālās treniņu programmas. Ir paagrs sestdienas rīts, bārā paņemu dubulto espreso, bet, aicinot ielūkoties sporta zālē, Aivars lūdz kafijas tasi atstāt uz galdiņa – tādi esot noteikumi. Tad smaidot piebilst – viņam sporta zāle esot sava veida svētnīca, un svētnīcās taču arī ar kafijas tasi rokās neejot. Gan zālē, gan sporta kluba vestibilā izvietoti vairāk nekā 150 kausi, ko Aivars ieguvis dažādu rangu sacensībās. Viņš tik raiti stāsta par bodibildingu kā neatņemamu savas dzīves daļu, ka atliek tikai klausīties.
Lai citi čīkst, es dragāju tālāk!
“Latvijas čempionāts nākamgad būs maijā, uz Itāliju došos pāris mēnešu vēlāk. Koncentrēšos uz to, jo vislabāko formu ilgāk par mēnesi uzturēt nevar, tam var pietrūkt spēka. Formas iegūšana prasa trīs mēnešus biežāk un intensīvāk trenēties, strikti ievērot īpašu diētu, un tas nenākas viegli. Jo bodibildingā nav tā, kā, piemēram, vieglatlētikā, kur visi tiesneši redz, kurš distanci noskrien pirmais vai aizlec vistālāk. Kad es dodos uz sacensībām, īpaši ārzemēs, man jāizskatās tā, lai tiesnešiem žoklis atkaras. Ja būšu tikai līdzīgs citiem, vieta uz pjedestāla nespīd. Ir dažādas nianses, par ko tiesneši var notiesāt, pietiesāt, turklāt viņi priekšroku parasti dod mājiniekiem – līdzīgi kā mākslas vingrošanā, daiļslidošanā. Tas nav taisnīgi? Kur tu sportā, dzīvē vispār redzi taisnīgumu? (Smaida.)
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Un, lai gan, šķiet, esmu vienīgais tik vecs opītis Baltijā, kuram sportiskā forma joprojām ļauj startēt starptautiskajās sacensībās bodibildingā, atzīstu, ka tā ne vienmēr ir tik lieliska, lai tiktu atzīts par labāko starp Eiropas, pasaules sava ķermeņa būvētājiem. Patlaban ir starpsezonas laiks, un esmu viszemākajā formā – ne tik pufīgs kā tad, kad kāpju uz skatuves. Tāpēc, ja tagad kāds saka, ka izskatos baigi forši, man šķiet, ka par mani smejas. Protams, visu laiku uzturēt formu ir ellīgi grūti, bet dzīvot jau arī nav viegli! Un, lai gan neesmu ticīgs cilvēks, uzskatu – ne jau pats izdomāju, ka man šāds ceļš ejams. Man tāds ir dots, nolemts.”
Ar bodibildingu Aivars sāka nodarboties 1982. gadā. Bija padomju laiks, šāds sporta veids bija aizliegts – droši vien kā pārāk amerikāniska, rietumnieciska nodarbe, turklāt vēl sava ķermeņa izrādīšana. Tomēr entuziasti bija. “Sāku trenēties 24 gadu vecumā, sākotnēji mērķis bija palielināt muskuļu masu. Pēc tam pakāpeniski apguvu prasmi no saviem muskuļiem veidot samērīgas un skaistas formas – ne velti bodibilderus salīdzina ar skulptoriem, tikai viņu veidojamais materiāls ir paša ķermenis. Tā kā biju jau diezgan pavecs, lai kaut ko sasniegtu, vajadzēja gana daudz spīta un gribas sevi apliecināt. Bet man tās netrūka – un netrūkst arī tagad. Tāpēc, satiekoties ar saviem vienaudžiem, brīžiem jūtos neērti, kā tāds pajolītis. Citi stāsta par veselības problēmām, bet es par sacensībām, gatavošanos tām.” Aivars atzīst, ka viņam jau arī esot šādas tādas problēmas, tikai ar tām viņš neplātoties un nečīkstot, bet dragājot tik tālāk. Viņš pieļauj – ja netrenētos, varbūt jau būtu sabrucis. “Sportoju no sešu septiņu gadu vecuma, un mans ķermenis pie fiziskās slodzes tā pieradis, ka bez tās vairs nevar.”
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Viens cilā glāzes, cits dzelžus
Līdz gadiem piecpadsmit Aivars spēlēja hokeju. Vēl šodien atceras – bija jābrauc uz turnīru Čerepovecā, bet viņu nepaņēma, aizvietoja ar kaut kāda komitejnieka dēliņu. “Es, zinādams, ka esmu par viņu labāks, biju pamatīgi apvainojies. Tāpēc, kad viens čoms uzaicināja trenēties boksā, piekritu.” Kādu laiku viņš trenējies abos sporta veidos, skolā paguvis arī padejot tautas dejas, bet cik ilgi uz visām pusēm rausies. Bija jāizsver, kur varēs sasniegt vairāk, un tam tad arī jāpievēršas uz pilnu klapi. “Izvēlējos boksu, jo tiku atzīts par diezgan talantīgu. Boksēties turpināju arī armijā, par panākumiem pat tiku palaists atvaļinājumā uz mājām.”
Tomēr viss sagrozījās tā, ka Aivara karjera boksā tika piebremzēta, un tieši tad viņš satika vecu draugu, kurš pastāstīja par bodibildingu, Švarcenegeru. Tā arī Aivars nonācis sviedru smakas pilnā sporta zālē, kur katrā stūrī kāds pukstējis un elsis. “Neizskatījās visai pievilcīgi, tomēr sāku to apmeklēt. Jau pēc kādiem pieciem treniņiem jutu izmaiņas muskuļos, un kā sportiskam džekam man tas bija liels stimuls. Drīz vien piedalījos pirmajās sacensībās, uzreiz ieguvu otro vietu. Tā arī tas aizgāja. Kamēr vienaudži sēdēja kafejnīcā un cilāja glāzes, es cilāju dzelžus. Savu reizi jau pacilāju arī glāzi, bet tas mani neaizrāva.”
Aivars atceras – 1983. gads, mājās kaut kāds pasākums. Laikam bija diezgan iereibis, jo, kad viņam pajautāja, kā ar treniņiem bodibildingā, sita pie krūts un teica – redzēsiet, pasaulē vēl par mani runās! “Pēc piecpadsmit gadiem, kad pirmo reizi ieguvu Eiropas čempiona titulu, pasaulē tiešām sāka par mani runāt. Ieguvu to 1998. gadā, man tad bija jau 41 gads. Būtībā savu sportisko karjeru sāku tikai tad, kad citi to beidz. Tāpēc mani kaitina cilvēki, kuri atnāk uz sporta zāli, pāris gadu laikā sakačājas, kaut ko sarijas, sašpricējas un grib kļūt par pasaules čempioniem. Bet tā tas nenotiek. Jo, ja grib kaut ko sasniegt bodibildingā, pacietīgi un rūpīgi jātrenē katrs muskulītis, lai tad, kad tos sasprindzina, visi kopā izskatītos proporcionāli un smuki. Un lai tāds būtu viss ķermenis kopumā. Arī es, kad sāku piedalīties čempionātos, vērtējot konkurentus, mēdzu kļūdīties. Ienāk zālē baigais skapis, un es nodomāju – čempions! Bet nekā. Tad ienāk šķietami nekāds vecītis, bet, kad novelk drēbes, uzreiz izskatās divas trīs reizes lielāks, katrs plecu muskulis, bicepss kā ar kaltiņu izkalts, izgrebts, tāpat kāju muskuļi. Līdz tādam līmenim tiešām kā skulptoram jāstrādā.”
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Uz rezultātu jāgaida
Aivaram pašam visgrūtāk gājis ar kāju muskuļiem, augša nākusi vieglāk. Tāpēc treniņos sevi piespiedis akcentu likt uz kājām, tomēr tas neesot bijis viegli. Turklāt ķermeņa augšdaļa pārstājusi augt, bet kājas palikušas drusku lielākas, tāpēc vajadzējis savākt visu ķermeni, lai tas būtu proporcionāls. Tas atkal prasījis laiku, cītīgu darbu un pacietību. “Tāpēc tie, kuri rezultātu grib redzēt tūlīt un tagad, neiztur. Kad nesanāk piesaistīt naudu, sarēķināt izdevumus un sākas stress, viņi pazūd. Tikai es joprojām jaunajiem censoņiem pa kājām maisos.” (Smaida.)
Bodibildinga čempions novērojis, ka mūsdienās bieži var redzēt jauniešus, kas uzkačājuši augšu, bet apakšā... vistas kājiņas, un “tas izskatās tizli”. “Neesmu pret proteīna kokteiļiem un uztura bagātinātājiem. Ja nepārspīlē, ir okei. Arī pats dzeru proteīnu, tas taču ir olbaltums. Iespējams, biju pirmais Latvijā, kas to sāka lietot, jo Vācijas radi man proteīnu sūtīja jau 1983. gadā. Dopinga lietošanu gan neatzīstu, sintola špricēšana muskuļos vispār ir idiotisms, kas degradē mūsu sporta veidu. Ar to uzpūsto muskuļu īpašnieks labi izskatītos uz žurnāla vāka, bet sadzīvē tāds varbūt pa trepēm līdz mūsu klubam neuzkāptu, jo spēku jau sintols muskuļiem nedod. Bet štrunts par trepēm – ja ar to nesamērīgi uzpūsti plecu muskuļi, bicepsi, tad kā viņš var dibenu noslaucīt? Saku to pavisam nopietni. Tas pats attiecas uz tiem, kas augšdaļu par daudz uzkačā sporta zālē. Ja ir par daudz, tas nav nekas labs. Arī nekas smuks. Tāpēc labi, ka tagad pasaulē tas zaudē popularitāti.”
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Te Aivars pārstāj runāt un pabrīnās, ka pēkšņi iesnas parādījušās, un pēc tam nosaka, ka tās laikam no uztraukuma, jo ne jau katru dienu viņš intervijas sniedzot. “Tāpat uztraukums man joprojām ir ikreiz, kad sacensībās jāiziet uz skatuves.”
Gribēju un gribu pašapliecināties!
Salīdzinot to laiku, kad Aivars pievērsās bodibildingam, un mūsdienas, viņš secina, ka tagad ar to neprofesionālā līmenī nodarbojas ļoti daudzi, bet viņš bijis pirmais profesionālais bodibilders Latvijā. “Tas nozīmē, ka pats piesaistu sponsorus un citu darbu varu nedarīt, tikai tas nav tik vienkārši – mūsu reklāmas tirgus ir tik liels, cik ir. Protams, atbalstītāji man ir, un paldies viņiem, jo bez finansiālā atbalsta uz sacensībām nevarētu izbraukāt. Reiz mēģināju sarēķināt, cik tūkstošus sevī esmu ieguldījis, un sanāca trīs četri simti tūkstošu. Par tādu naudu varētu pāris māju uzcelt, bet es joprojām dzīvoju parastā dzīvoklī un strādāju sporta centrā.”
Toties Aivars bijis pirmais cilvēks no Austrumeiropas, kas 2000. gadā tika uzaicināts uz Masters Olympia ASV un ieguva septīto vietu, 2001. gadā – desmito, bet 2002. gadā tikai kādu divdesmito. “Un zini, kāpēc? Nē? Es arī nezinu! (Smejas.) Bet man ir sava versija – pēc tam kad 2001. gadā Ņujorkā teroraktā sagruva Dvīņu torņi, amerikāņu tiesneši – un ne jau gluži pēc savas gribas – tiesāja izteikti par labu savējiem. Tikai nekad nesapratīšu, ar kādām tiesībām politiķi var iejaukties sporta dzīvē, ietekmēt sportistu vērtējumu! Klaja nekaunība, lielummānija visaugstākajā pakāpē!”
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Aivars vienreiz ir bijis pasaules čempions, astoņas reizes vicečempions un ieguvis vēl nezin cik titulu. Kāda ir sajūta, stāvot uz pjedestāla augstākā pakāpiena kā pasaules čempionam? “Skan Latvijas himna, skatītāji zālē pieceļas kājās, un redzu, ka viņi kartē sāk meklēt, kur tāda Latvija atrodas. Tad gan biju pacilāts, lepns par Latviju un sevi! Uz pjedestāla augstākā pakāpiena stāvēju es, kas divus gadus nevarēju atļauties sievai nopirkt jaunus zābakus, nevis amerikānis, kurš no sponsoru naudas var dzīvot cepuri kuldams un pilnībā nodoties tikai treniņiem.”
Aivars nenoliedz, ka ir pieredzējis arī sportisko krīzi, kad bijis ar mieru atteikties no bodibildinga un dzīvot kā normāls cilvēks, kas sev neliedz pasaulīgos priekus. “Uzmini, cik ilgi tā vilkās! Desmit minūtes! (Smejas.) Jo, ja tiešām izdomātu aiziet no sporta, uzreiz varētu pierakstīties rindā uz krematoriju; kā jau teicu, mans ķermenis bez tā vairs nevar. Un vēl – ir diezgan liela atšķirība starp cilvēkiem, kuri bodibildingā mīl sevi, un tiem, kuri mīl bodibildingu. Man no tā atteikties būtu kā nogriezt kāju, kas sākusi mazlietiņ klibot. Tāpēc es eju, cīnos, turpinu sevi pierādīt. Ja kāds man pārmestu vēlēšanos visu laiku pašapliecināties, atteiktu – jā, es to gribu!”
No dāvanas arī putekļi jānoslauka
Austrumu reliģijās ķermeni uzskata par templi, kurā mīt dvēsele, tāpēc pret to jāizturas ar cieņu un mīlestību, par to jārūpējas. Aivars būtībā to darījis visu savu apzināto mūžu, īpaši grēkojis pret ķermeni neesot – varbūt pat otrādi. Gatavojoties sezonai, ar stingro diētu, trīs mēnešus pārtiekot no vārītām olām, ūdenī vārītas putnu gaļas bez ādiņas vai teļa gaļas, dārzeņiem, rīsiem, liesām zivīm, iztiekot bez cukura, saldumiem, sāls, lai tikai būtu mazāks tauku sastāvs, ir to mērdējis.
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“Esmu bijis tik nekaunīgs, ka šajā laikā ķermenim papildus pamatīgu fizisko slodzi uzkrāvis. Lai vai kā, pagaidām mans templis ir gana stiprs, un arī dvēsele tajā jūtas itin labi – laikam samierinājušies ar manu dzīvesveidu. (Smaida.) Tāpēc cilvēkiem, kuriem atliek tikai uzmest aci, lai saprastu, ka viņi nerūpējas par savu ķermeni, gribas pajautāt, kāpēc viņi sevi tik ļoti neciena. Var jau cilvēks dzīvot mājā kā miskastē, kur netīru trauku grēdas, nemazgātas grīdas, visapkārt mētājas tīras un netīras drēbes, bet – kā tādā var justies labi? Es to nesaprotu. Tāda pati aina būtībā paveras savu ķermeni necienoša cilvēka iekšienē. Tad nu jājautā, kā dvēsele lai tādā jūtas. Mēdz gan arī teikt, ka ķermenis jāmīl tāds, kādu Dievs dāvājis, bet – no dāvanas arī putekļi jānoslauka. Dievs par to priecāsies. Ja pat tik daudz nevari, esi slinks.”
Aivars ir pārliecināts, ka jaunās tehnoloģijas cilvēkus padara vēl slinkākus. Piespied tik pogu, un mašīnas visu izdara viņu vietā, piezvani, un visu vajadzīgo piegādās uz mājām. No tām labums tikai cilvēkiem, kuri paši kaut ko nespēj izdarīt veselības dēļ, bet citiem pilnīgi nekāds. “Savos uzskatos vispār esmu vecmodīgs. Man joprojām makā ir skaidra nauda, jo negaidītā situācijā tā dod iespēju vismaz kaut kur kaut ko nopirkt. Tāpat joprojām braucu bez veiza un nekādi nevaru saprast tos, kas bez tā vairs nespēj orientēties, nezina ne pilsētas rajonus, ne ielas. Kur nu vēl tos, kas, neieskatījušies telefonā, nevar atrast durvis, lai izietu no sporta zāles! Kad tādam pajautā viņa viedokli, viņš atvainojas – lūdzu, mirkli pagaidiet! Tad steigšus ielūkojas telefonā, atreferē mākslīgā intelekta teikto un pats sev šķiet tik gudrs... Nožēlojami. Tikai ko tāds darītu situācijā, kad telefons pazustu, izbeigtos? Bet viss, beigšu runāt par šo tēmu, citādi vēl kaut ko nesmuku pateikšu.”
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Augstākais, kur esmu uzkāpis, – ķeblītis un pjedestāls
Dažkārt, palasot vai dzirdot par cilvēku dzīves laikā sastrādātajām trakulībām, Aivars domājot par to, ko pats tādu traku ir izdarījis. Vienīgais, kas nākot prātā, ir tas, ka viņš vairāk nekā 50 gadu ar vienu sievu esot nodzīvojis. Šogad 5. martā bijušas zelta kāzas. Visus šos gadus Baiba bijusi gan Aivara drošā aizmugure, gan cietoksnis.
“Ar Baibu esmu pazīstams no 1967. gada, no desmit gadu vecuma. Viņas vecāku ģimene vasarās Jūrmalā īrēja istabiņu kaimiņos manējiem. Izrādījās, ka arī Rīgā dzīvojām netālu, ka mūsu radi guļ vienos – Sarkandaugavas kapos. Tikai iepriekš nekad nebijām satikušies.” Pirmajā abu tikšanās reizē Baiba nez kāpēc uz šķūnīša uzmetusi vēdera riņķi un Aivars nav varējis tam uzkāpt pakaļ, jo viņam ir bail no augstuma. “Nekur augstāk par ķeblīti un pjedestālu neesmu uzkāpis. (Smejas.) Bet vispār nekā smieklīga, jo man ir bail uziet uz trešā vai ceturtā stāva balkona un skatīties uz leju. Tāda dīvaina sajūta, ka tūlīt nolēkšu, lidošu un aizlidošu...”
Aivars un Baiba izaudzinājuši divus bērnus – dēlu Jāni un meitu Agnesi. Tā kā bērni ģimenē ienāca, kad abi vēl bija jauni, nu jau viņiem esot arī lieli mazbērni – Kristeram 25 gadi, Kristiānai par gadu vairāk. “Uz mani skatoties, neticas? Kad ar mazmeitu ejam pa jūrmalu un viņa sauc: “Opi, opi!”, cilvēki raugās, kur tad ir tas opis. Tāpēc lūdzu mazbērnus piebremzēt ar mazmazbērniem, citādi varētu nonākt vēl amizantākā situācijā.”
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Sapnī gan reiz Aivars lielāku trakulību piedzīvojis – diētas laikā ēdis belašu un jutis, kā tauki gar lūpu tek. Tad uztrūcies aukstos sviedros, jo kaut ko tādu neatļaujas apēst pat starpsezonā. Maizīti, kartupelīti gan. Arī panašķojoties – apēdot kādu saldumu, izdzerot glāzi alus. “Tikai laikā, kad kaut ko tādu drīkstu atļauties, organisms tos nemaz neprasa. Sevi pie tagad jau drīkst neradinu, jo labi zinu – jo vairāk svara uzņemšu, jo vairāk būs jāstrādā pie tā nomešanas. Bet es esmu slinks! (Nosmej.) Zināšanai – ja greizi ēdīsi, vari trenēties nez cik uzcītīgi, bet rezultāta nebūs. Savukārt diētas laikā, kad ūdenī vārītas vistas filejas jau tā apnikušas, ka šķiet – ēdu vārītu kedu, organisms pēc našķiem brēktin brēc. Īpaši, kad redzu, kā citi ēd saldējumu, vai saožu kaimiņu šmorētās gaļas, ceptās zivs vai kartupeļu smaržu. Tāpēc paldies ģimenei par atbalstu, jo, kad es ievēroju diētu, arī sieva un bērni to ievēroja, tikai ne tik skarbu.”
Lai arī Aivars cukuru nekam klāt nav bēris gadus trīsdesmit un sāli – četrdesmit, tik ļoti viņš sevi nemaz nemokot. Jo tomāts vai gurķis ar pliku rudzu maizīti garšojot super! Tikai garšu kārpiņu pieradināšana pie tīrām garšām prasot laiku, un jābeidz sev iestāstīt, ka baltmaize ar sviestu un tomātu ir daudz garšīgāka. Jo viss esot galvā. “Tieši tāpēc pie vieniem un tiem pašiem apstākļiem viens cilvēks var justies laimīgs, cits – nelaimīgs. Tāpēc uz sevi, dzīvi, nākotni jāskatās pozitīvi. Gudri teikts, vai ne? Starp citu, kad cilvēks pirmo reizi atnāk uz sporta zāli, viņam vispirms jāsakārto galva, tikai tad var ķerties pie ķermeņa. Jo netīrā trubā gāzt iekšā tīru ūdeni nav jēgas.”
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Par vēlu nav nekad
Aivaram gandrīz neesot tādu brīžu, kad viņš neko nedara. Jo arī domāšana, iespēju apsvēršana un analizēšana, sapņi un no tiem izrietošu mērķu izvirzīšana esot kaut kā darīšana. Varbūt ne vienmēr visus izsapņotos mērķus viņš sasniedz, bet vismaz tiem pietuvojas, un noietais posms tāpat ir liels sasniegums. “Mans tuvākais mērķis ir starts Itālijā, un ticu, ka tas būs veiksmīgs, jo tas, kam netic, nepiepildās. Žurnālisti man ir jautājuši, vai vēl ilgi domāju startēt. Uz to esmu atjautājis – vai jūs kādam vaicājat, cik ilgi viņš dzīvos?”
Dažkārt Aivars iedomājas par to, no kā viņam ir bail. Un tad pats sev atbild – laikam tikai no sajūtas, ka kāds lūdz palīdzību, bet palīdzēt nav viņa spēkos. “Kaut krēslus lauz, to ne-va-ru! Visvairāk tāda sajūta man uzmācas, domājot par ģimeni. Jo tā man ir vissvarīgākā. Pārējais vairāk vai mazāk ir tikai pupu mizas, par ko labāk paklusēju, pasmīnu, pasmejos. Zini, kas mani visvairāk spēj sasmīdināt? Deputātu kandidātu debates. Tā kā man trūkst C vitamīna, tad tagad, līdz 3. oktobrim, to varēšu uzkrāt – humora vakari nodrošināti.”
Pensijas vecuma kundzītes ideju sākt treniņus sporta zālē, jo beidzot viņai tam ir laiks, Aivars gan neuztvertu kā joku. Viņš uzsver, ka strādāt ar sevi nekad nav par vēlu. Protams, pasaules čempione viņa nebūs, lai gan bodibildings esot tik demokrātisks sporta veids, ka startēt un gūt labus panākumus tajā varot līdz sirmam vecumam. Piemērs esot viņš pats. Aivars pastāsta, ka Amerikā bijušas kundzītes, kas sākušas trenēties 50 gados, pēc 36 gadus ilga darba sporta zālē startējušas kategorijā 80+ un uzvarējušas sāncenses, kas ar bodibildingu nodarbojušās kopš jaunības. “Tātad, ja grib un ir labas ģenētiskas priekšrocības, tad var. Galvenais ir griba un ticība sev. Jo, ja pats sev neiestāstīsi, ka viss par vēlu, tad nekad nebūs par vēlu.”