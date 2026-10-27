Superzvaigzne Kavai Lenerds ilgāku laiku nepalīdzēs "Raptors"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Toronto "Raptors" vairākas nedēļas nevarēs ceļgala problēmu dēļ palīdzēt Kavai Lenards, ziņo ESPN apskatnieks Šems Karanija.
Lenardam konstatēts pietūkums kreisajā ceļgalā. Magnētiskās rezonanses (MR) Leonarda ceļgalā netika atklāti strukturāli bojājumu, taču, kamēr viņš nevarēs pilnvērtīgi atgriezties ierindā, komanda izmantos šo periodu, lai palīdzētu basketbolistam atgūt formu pēc saraustītas starpsezonas.
35 gadus vecais basketbolists pievienojās Toronto komandai šovasar, taču sākotnēji līga izmeklēšanas dēļ apturēja maiņas darījumu starp Losandželosas "Clippers" un "Raptors". Vēlāk komandu maiņas darījums tomēr notika, un Lenards tika pie divu gadu līguma ar "Raptors".
Sezonas ievadā Lenards divās spēlēs izcēlās vidēji ar 19,5 punktiem un 7,5 atlēkušajām bumbām.
"Raptors" basketbolisti jauno sezonu sākuši ar divām uzvarām trīs cīņās.
Jāpiebilst, ka Lenerds savulaik jau spēlēja "Raptors", 2019. gadā palīdzot pirmo reizi par NBA čempioni kļūt Kanādas komandai. Pirms tam 2014. gadā viņš čempiontitulu nopelnīja Sanantonio "Spurs" sastāvā. Abās uzvarās tieši viņš tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.