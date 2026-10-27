Mbapē nokaitinājis Ķīnu, atļaujoties pasmieties par komunistu lielāko svētumu
Francijas futbola superrzvaigzne Kilians Mbapē otrdien bija spiests atvainoties par video, kas bija ļoti nokaitinājis komunistisko Ķīnu un draudēja ar lielām finansiālām nepatikšanām.
🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l'émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu'il trouve ce mème particulièrement drôle et qu'il l'utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes)— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026
Pēdējās dienās internetā kļuvis populārs video, kurā Mbapē saka, ka smieklīgākais interneta mīms, kurā viņš ir iesaistīts, ir video, kurā viņš pat attēlots kā kāds Ķīnas diktators. Tā bija atsauce uz mīmu, kurā Mbapē bilde sapludināta ar komunistiskās Ķīnas dibinātāja Mao Dzeduna portretiem.
Pēc video plašās izplatības vairāki ķīniešu zīmoli pavēstīja par sadarbības pārtraukšanu ar Mbapē, kā arī Ķīnas sabiedriskā televīzija apturējusi Spānijas futbola čempionāta spēļu pārraides.
"Mans komentārs bija neapdomāts, un tagad es saprotu, ka tas aizskāra daudzus cilvēkus Ķīnā un ķīniešu kopienās visā pasaulē. Es atvainojos visiem, kurus mani vārdi ir aizvainojuši," paziņojumā, kas publicēts franču, angļu un ķīniešu valodās, teica Mbapē.
Paziņojumu publicēja arī Spānijas čempionāta organizētāji, atvainojoties visiem ķīniešu faniem par Mbapē aizskarošajiem komentāriem, kas neatspoguļojot visa Spānijas čempionāta viedokli.
Ķīnā joki par Mao, kas miris 1976. gadā, joprojām ir tabu. Ķīnas komunistu līdera loma valsts vēsturē arī pašā Ķīnā netiek vērtēta viennozīmīgi.