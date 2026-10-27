Mbapē nokaitinājis Ķīnu, atļaujoties pasmieties par komunistu lielāko svētumu
Kilians Mbapē Ķīnas tirgū ir ļoti pazīstams, taču viņa pēdējais paziņojums nopietni apdraudēja biznesa perspektīvas Ķīnā. (foto: Scanpix / Reuters)
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Mbapē nokaitinājis Ķīnu, atļaujoties pasmieties par komunistu lielāko svētumu

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Francijas futbola superrzvaigzne Kilians Mbapē otrdien bija spiests atvainoties par video, kas bija ļoti nokaitinājis komunistisko Ķīnu un draudēja ar lielām finansiālām nepatikšanām.

Mbapē nokaitinājis Ķīnu, atļaujoties pasmieties pa...

Pēdējās dienās internetā kļuvis populārs video, kurā Mbapē saka, ka smieklīgākais interneta mīms, kurā viņš ir iesaistīts, ir video, kurā viņš pat attēlots kā kāds Ķīnas diktators. Tā bija atsauce uz mīmu, kurā Mbapē bilde sapludināta ar komunistiskās Ķīnas dibinātāja Mao Dzeduna portretiem.

Pēc video plašās izplatības vairāki ķīniešu zīmoli pavēstīja par sadarbības pārtraukšanu ar Mbapē, kā arī Ķīnas sabiedriskā televīzija apturējusi Spānijas futbola čempionāta spēļu pārraides.

"Mans komentārs bija neapdomāts, un tagad es saprotu, ka tas aizskāra daudzus cilvēkus Ķīnā un ķīniešu kopienās visā pasaulē. Es atvainojos visiem, kurus mani vārdi ir aizvainojuši," paziņojumā, kas publicēts franču, angļu un ķīniešu valodās, teica Mbapē.

Paziņojumu publicēja arī Spānijas čempionāta organizētāji, atvainojoties visiem ķīniešu faniem par Mbapē aizskarošajiem komentāriem, kas neatspoguļojot visa Spānijas čempionāta viedokli.

Ķīnā joki par Mao, kas miris 1976. gadā, joprojām ir tabu. Ķīnas komunistu līdera loma valsts vēsturē arī pašā Ķīnā netiek vērtēta viennozīmīgi.

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