Rūdolfs Kalvītis skaidro niansi, kas sarežģī latviešu izcelsmes hokejistam Knublem spēlēt izlasē
Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis intervijā "Rīta Panorāma" skaidroja dažādas aktualitātes par izlasi, tostarp latviešu izcelsmes amerikāņa Koula Knubles iespējām tajā spēlēt.
Oktobra trešajā nedēļā Nacionālās hokeja līgas (NHL) laukumos spilgti debitēja latviešu izcelsmes hokejists Kouls Knuble. Viņš savā otrajā spēlē NHL Filadelfijas "Flyers" sastāvā guva divus vārtus, tādējādi palīdzot izcīnīt uzvaru. Līdz šim viņš nospēlējis trīs spēles hokeja spēcīgākajā līgā.
Koula Knubles tēvs Maiks arī bija NHL uzbrucējs, pasaules spēcīgākajā līgā spēlējot 16 sezonas no 1996. gada līdz 2013. gadam. Maiks Knuble, kura vecāki Aivars un Māra dzimuši Latvijā, NHL pārstāvēja Detroitas "Red Wings", Ņujorkas "Rangers", Bostonas "Bruins" un "Flyers", kopumā aizvadot 1068 regulārā čempionāta spēles, kurās iekrāja 548 (278+270) punktus, bet "play off" viņam 65 mačos 30 (14+16) punkti. Kopā ar "Red Wings" Maiks Knuble 1998. gadā izcīnīja Stenlija kausu.
Ņemot vērā Koula Knubles saistību ar Latviju, vietā jautājums, vai viņš kādreiz varētu pārstāvēt hokeja izlasi? Pēdējos gados naturalizācijas tēma populāra ir basketbola izlasēs, ko gan Latvija nav izmantojusi (šovasar U-16 izlasē spēlēja dubultpilsonis Bendžamins Jānis Beruē, kurš dzimis ģimenē ar māti latvieti un tēvu amerikāni). Futbola izlase nesen piesaistīja latviešu izcelsmes Dennisu Cirkinu, kurš karjeras laikā spēlējis pat Anglijas Premjerlīgā.
Hokejā kādam ārzemniekam pat ar saknēm valstī pārstāvēt to ir sarežģītāk, skaidroja Latvijas hokeja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis. "Knublem nāktos braukt uz Latviju un aizvadīt divas sezonas OHL." Esošie noteikumi nosaka, ka, lai gūtu atļauju spēlēt valstsvienībā, Knublem būtu divas sezonas jāpavada ne tajā spēcīgākajā Baltijas hokeja čempionātā, spēlējot kādā no Latvijas komandām.
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"Skaidrs, ka futbolā un basketbolā tie noteikumi ir daudz vienkāršāki. Taču prieks, ka latviešu izcelsmes hokejists spēlē tik augstā līmenī. Varbūt IIHF kādreiz radīs iespēju arī augsta līmeņa spēlētājiem," tēmu noslēdza hokeja izlases ģenerālmenedžeris.
Jau pavisam drīz Latvijas hokeja izlase piedalīsies "Deutschland cup". Sagaidāms, ka izlasē būs viens no līderiem Rodrigo Ābols, kurš pārcēlies uz Šveici, kā arī vairākas jaunas sejas kā Bruno Osmanis, Daniels Serkins un Jānis Fecers. No izlases vadošajiem Eiropā netiek sagaidīta Jāņa Jaka, Mārtiņa Dzierkala, Kristera Gudļevska un kapteiņa Rūdolfa Balcera dalība.