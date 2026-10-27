Artūrs Žagars ar produktīvāko sezonas sniegumu sekmē "Golden Bulls" kārtējo uzvaru
Labāko spēli Ķīnas Basketbola asociācijā (CBA) līdzšinējā sezonā aizvadījis Latvijas saspēles vadītājs Artūrs Žagars.
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars otrdien Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) piektās kārtas mačā izcēlās ar 25 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētajai Džedzjanas "Golden Bulls" tiekot pie ceturtā panākuma pēc kārtas. "Golden Bulls" izbraukumā ar 81:75 (22:19, 22:17, 18:24, 19:15) pārspēja Liaoninas "Flying Leopards".
Žagars spēlēja 29 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divu punktu metieniem, trīs no desmit tālmetieniem un astoņus soda metienus. Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, astoņas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba un divas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +12. Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, kamēr starp laukuma saimniekiem ar 26 punktiem un desmit bumbām zem groziem izcēlās Abdurisjits Abdusalams.
Šī kļuva par Žagara produktīvāko līdzšinējo spēli Ķīnā. Astoņas piespēles, kā arī astoņas bumbas zem groziem ir labākais rādītājs kādā no mačiem, bet 25 gūtie punkti otrs labākais - sezonas pirmajā spēlē latvietim 26 punkti. Vidēji spēlē Žagars met 19,4 punktus, atdod 5,4 piespēles un izcīna 4,6 atlēkušās bumbas.
"Golden Bulls" ar četrām uzvarām piecās spēlēs ieņem otro vietu 20 komandu konkurencē, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" ar pieciem zaudējumiem ir pēdējā.