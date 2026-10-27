Ar Austrālijā dzimušo latvieti un līderēm. Nosauktas Latvijas sieviešu izlases kandidātes Eiropas čempionāta kvalifikācijai
Latvijas Basketbola savienība (LBS) informē, ka izraudzītas 15 kandidātes sieviešu izlases dalībai 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs šī gada novembrī.
Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa ar palīgiem uz 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā posma K grupas pirmā apļa spēlēm uzaicinājuši 15 basketbolistes.
Komanda svētdien, 8. novembrī, sapulcēsies Rīgā, bet pirmās spēles aizvadīs izbraukumā: trešdien, 11. novembrī, plkst. 19.00 Vīnē ar Austrijas izlasi un sestdien, 14. novembrī, plkst. 19.00 Ļubļanā ar Slovēnijas komandu. Pirmo apli noslēgs spēle ar Itālijas izlasi, kas otrdien, 17. novembrī, plkst. 19.00 notiks Rīgā, Komandu sporta spēļu hallē. Otrā apļa spēles paredzētas februāra vidū, finālturnīram kvalificēsies pirmo divu vietu ieguvējas.
Kandidātu sarakstu ietekmējušas vairāku spēlētāju savainojumi, kas pagaidām no ierindas izsituši Ketiju Vihmani un Eniju Vīksni. Pirmo reizi uzaicināta Austrālijā dzimusī latviešu izcelsmes basketboliste Kristine Moore, kura šosezon spēlē Polijas komanda “Artego Bydgoszcz”. Kandidātēs iekļautās 15 spēlētājas: Paula Strautmane, Elizabete Bulāne, Aleksa Gulbe, Marta Miščenko, Kristina Moore, Ieva Pulvere, Laura Meldere, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Nikola Priede, Kitija Laksa, Kate Vilka, Katrīna Ozola, Digna Strautmane, Mila Luzgina.
Sieviešu valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa: “Uzaicinām 15 spēlētājas, lai būtu rezerve visās pozīcijās. Gandrīz visas piedalījušās valstsvienības iepriekšējos darba ciklos un zina, ko darām, kā spēlējam. Ceru, ka meitenes, kurām ir liela loma savos klubos, tikpat jaudīgi darbosies arī valstsvienībā. Savukārt tām, kurām sezona sākusies ne tik veiksmīgi, pamainot vidi, varēsim iedot nepieciešamo pārliecību, lai viņas gan palīdzētu valstsvienībai, gan arī atgriežoties klubos varētu izcīnīt pozīcijas, kurās vēlas būt. Pirmo reizi valstsvienībai pievienosies Austrālijas latviete Kristina Moora, kura var spēlēt trešajā un ceturtajā pozīcijā. Viņai sekoju līdz jau vairākus gadus, tagad ir vēl vairāk informācijas, jo šogad Kristina spēlē vienā komandā ar Katrīnu Ozolu. Ir abpusēja interese, skatīsimies, kā vislabākajā veidā soli pa solim integrēt viņu valstsvienības darba procesā. Mērķi visaugstākie – jāizcīna uzvaras, lai kvalificētos finālturnīram."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Noskaņojums ir kaujiniecisks, bet šis spēļu cikls nebūs viegls – divas spēles izbraukumā, starp kurām neiegriezīsimies mājās. Trešā spēle būs Rīgā ar Itālijas izlasi, kas nesen piedalījās Pasaules kausa izcīņā. Protams, Austrijā un Slovēnijā būs iekrājies zināms nogurums, tāpēc ļoti ceram uz mūsu 6. spēlētāja atbalstu, kas būtiski vairo enerģiju spēlējot savā laukumā.”
Itālijas komanda pirms vizītes Rīgā vispirms savā laukumā uzņems Slovēnijas izlasi, bet tad spēlēs izbraukumā Austrijā. Kvalifikācijas turnīra otrais aplis tiks izspēlēts 2027. gada februārī. Latvijas valstsvienība 10. februārī Rīgā spēlēs ar Austriju, 13. februārī Rīgā ar Slovēniju, bet 16. februārī cīņa izbraukumā Itālijā.
2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks no 16. līdz 27. jūnijam. Grupu turnīri notiks Antverpenē (Beļģija), Klaipēdā (Lietuva), Espo (Somija) un Stokholmā (Zviedrija). Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņā.
🇱🇻 Nosauktas 15 basketbolistes, kuras gatavosies 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā posma spēlēm novembrī. 🏆 🇱🇻 Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa: 💬 “Uzaicinām 15 spēlētājas, lai būtu rezerve visās pozīcijās. Gandrīz visas piedalījušās valstsvienības iepriekšējos darba ciklos un zina, ko darām, kā spēlējam. Noskaņojums ir kaujiniecisks, bet šis spēļu cikls nebūs viegls – divas spēles izbraukumā, starp kurām neiegriezīsimies mājās. Trešā spēle būs Rīgā ar Itālijas izlasi, kas nesen piedalījās Pasaules kausa izcīņā. Protams, Austrijā un Slovēnijā būs iekrājies zināms nogurums, tāpēc ļoti ceram uz mūsu @6speletajs atbalstu, kas būtiski vairo enerģiju spēlējot savā laukumā.” 🔥👏 🇱🇻 Latvija - Itālija 🇮🇹 17.11. | 19:00 | KSSH | Biļetes: ➡️ https://t.co/4zDLZ6hd2j #TrīsZvaigznes— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) October 27, 2026