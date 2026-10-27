Adetokunbo "triple-double" neglābj zvaigžņoto Maiami "Heat" no jau ceturtā zaudējuma
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas ievadā bez zaudējumiem turpina spēlēt Rietumu konferences līderes Memfisas "Grizzlies", Hjūstonas "Rockets" un Oklahomasitijas "Thunder". Savukārt vēl bez uzvarām ir zvaigžņotā Maiami "Heat".
"Grizzlies" pirmdien viesos ar 110:105 (30:21, 28:31, 31:24, 21:29) pārspēja Jūtas "Jazz", tiekot pie ceturtās uzvaras četrās spēlēs.
Memfisas kluba rindās seši spēlētāji guva vismaz 12 punktus, bet produktīvākais ar 16 gūtiem punktiem, 11 izcīnītām bumbām zem groziem un trim rezultatīvām piespēlēm bija Sedriks Kovards, kamēr 15 punktus un astoņas piespēles sakrāja Tajs Džeroms. Mājinieku sastāvā 27 punktus guva Kejonte Džordžs, bet 17 punktus un desmit atlēkušās bumbas savā kontā ierakstīja Eiss Beilijs. "Jazz" pirmajā puslaikā traumu dēļ palika bez līderiem Lauri Markanena un Džarena Džeksona jaunākā.
Ceturto uzvaru četrās spēlēs pirmdien izcīnīja arī Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā ar 125:114 (33:27, 34:26, 32:32, 26:29) pārspēja Fīniksas "Suns". Uzvarētāju sastāvā Eidžejs Mičels guva 30 punktus, bet 26 punktus pievienoja Šejs Gildžess-Aleksandrs, kamēr viesu rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džeilens Grīns, bet 19 punktus guva Dilons Brukss.
Bilanci 4-0 sezonas ievadā pirmdien panāca arī Hjūstonas "Rockets" komanda, kura mājās ar 120:110 (32:35, 31:31, 28:19, 29:25) uzvarēja Atlantas "Hawks". Hjūstoniešiem Alperens Šengins bija tuvu "triple double", iekrājot 29 punktus, deviņas bumbas zem groziem un tikpat rezultatīvas piespēles, 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Kevins Durants, bet Džabari Smits jaunākais pievienoja 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas. "Hawks" no zaudējuma neglāba Džeilena Džonsona 21 punkts un Kristiāna Džeimsa Makkoluma 20 punkti.
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SENGUN SHINED IN HOUSTON'S WIN! 29 PTS (game-high) 9 REB 9 AST (game-high) 6 STL (career-high) The Rockets improve to 4-0 on the season 🚀 https://t.co/3dw1PBZQAC— NBA (@NBA) October 27, 2026
Pie pirmās uzvaras četrās sezonas spēlēs pirmdien tika Milvoki "Bucks", kas mājās ar 110:102 (31:29, 19:32, 34:24, 26:17) pārspēja Indiānas "Pacers". Uzvarētāju sastāvā Tailers Hiro izcēlās ar 23 punktiem, desmit izcīnītām bumbām zem groziem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, 19 punktus guva Raiens Rolinss, bet 16 punktus un 14 atlēkušās bumbas sakrāja Kelīls Veirs. "Pacers" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Tairīss Halibērtons, kamēr 20+13 un sešas rezultatīvas piespēles pievienoja Paskāls Siakams.
Giannis recorded his first triple-double with Miami! 29 PTS 14 REB 11 AST https://t.co/dnNCSp0edF— NBA (@NBA) October 27, 2026
Citā mačā Maiami "Heat" piedzīvoja ceturto zaudējumu sezonas četrās spēlēs, savā laukumā ar 109:113 (27:23, 25:30, 32:30, 25:30) atzīstot Dalasas "Mavericks" pārākumu. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Jaņņa Adetokunbo pirmais "triple double" jaunajā komandā - viņa rēķinā 29 punkti, 14 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles. Vēl "Heat" sastāvā 20 punktus guva Davions Mičels. "Mavericks" uzvaru ar 29 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm, sešām bumbām zem groziem, piecām pārtvertām piespēlēm un trīs bloķētiem metieniem kaldināja Kūpers Flegs, bet 20 punktus guva Pols Džameins Vašingtons jaunākais.
Rietumu konferencē līderes bez zaudējumiem četros mačos ir "Rockets", "Thunder" un "Grizzlies", kamēr Austrumu konferencē pirmo vietu ar trim uzvarām trīs spēlēs ieņem Detroitas "Pistons".
NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪️ HOU, OKC, MEM win 4th straight ▪️ CHA improves to 3-1 https://t.co/DOdQO1kK1M— NBA (@NBA) October 27, 2026