Debitants Landeborgs spārno bez Porziņģa spēlējošo "Warriors" pirmajai sezonas uzvarai NBA
Pirmo uzvaru jaunajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā pirmdien izcīnīja Goldensteitas "Warriors" vienība, kura bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā viesos pārspēja Denveras "Nuggets" komandu.
"Warriors" bija pārāka ar 134:114 (28:32, 32:24, 40:28, 34:30), tiekot pie pirmā panākuma četros mačos. Uzvarētāju rindās ar 31 gūtu punktu, 12 izcīnītām atlēkušajām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jaksels Landeborgs, 24 punktus guva Stefens Karijs, bet 18 punktus pievienoja Brendins Podžemskis.
Yaxel WENT OFF in Golden State's win 🔥 31 PTS (career-high) 12 REB (game-high) 6 AST He becomes the first @warriors rookie since Steph Curry (2/10/2010) to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in a single game! https://t.co/FYe42bFtD8— NBA (@NBA) October 27, 2026
Landeborgs kļuvis par pirmo "Warriors" debitantu kopš Karija 2010. gadā, kurš debijas sezonā kādā no spēlēm gūst vismaz 30 punktus, izcīna vismaz desmit bumbas zem groziem un atdod vismaz piecas rezultatīvās piespēles. Talantīgo spēlētāju "Warriors" izraudzījās 2026. gada draftā ar 11. numuru.
"Nuggets" sastāvā Demars Derouzens sakrāja 21 punktu, bet Džamals Marejs un Nikola Jokičs katrs guva 19 punktus. Serbs punktiem pievienoja 11 rezultatīvās piespēles, septiņas bumbas zem groziem un trīs bloķētus metienus. "Nuggets" sezonas ievadā gan bijusi nepārliecinoša - vienīgā uzvara svinēta pret "Pelicans", turklāt izglābjoties pamatlaikā un vēlāk uzvarot papildlaikā.
"Warriors" ar vienu uzvaru četrās spēlēs Rietumu konferencē atrodas 12. pozīcijā, bet "Nuggets" ar bilanci 1-2 ir desmitā. Nākamo spēli Goldensteitas komanda aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Minesotas "Timberwolves".
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Kad un vai vispār latvietis atgriezīsies ierindā, "Warriors" neziņo.
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